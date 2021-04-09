Son dakika haberleri | Foça'da askeri eğitim uçağı, denize düştü; 2 pilot sağ kurtarıldı (5)
09.04.2021 14:21
Son dakika gelişmesine göre BAKANLIKTAN MOTOR ARIZASI AÇIKLAMASIMilli Savunma Bakanlığı, İzmir'in Foça ilçesinde denize düşen askeri uçakla ilgili sosyal medyadan şu açıklamayı yaptı: "Kazada sağ kurtarılan 2 pilotumuzun durumu iyidir ve hastanede tedavilerine başlanmıştır.
BAKANLIKTAN MOTOR ARIZASI AÇIKLAMASI
Milli Savunma Bakanlığı, İzmir'in Foça ilçesinde denize düşen askeri uçakla ilgili sosyal medyadan şu açıklamayı yaptı: "Kazada sağ kurtarılan 2 pilotumuzun durumu iyidir ve hastanede tedavilerine başlanmıştır. Konuyla ilgili gerekli inceleme başlatılmıştır. Bölgede arama-kurtarma çalışmalarına destek sağlayan balıkçılarımıza ve tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyor, şükranlarımızı sunuyoruz. Elde edilen ilk bilgilere göre; Foça'da denize düşen KT-1 uçağımızın motor arızası nedeniyle kaza kırıma uğradığı tespit edilmiştir"
İZMİR,
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