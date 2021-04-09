BAKANLIKTAN MOTOR ARIZASI AÇIKLAMASI

Milli Savunma Bakanlığı, İzmir'in Foça ilçesinde denize düşen askeri uçakla ilgili sosyal medyadan şu açıklamayı yaptı: "Kazada sağ kurtarılan 2 pilotumuzun durumu iyidir ve hastanede tedavilerine başlanmıştır. Konuyla ilgili gerekli inceleme başlatılmıştır. Bölgede arama-kurtarma çalışmalarına destek sağlayan balıkçılarımıza ve tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyor, şükranlarımızı sunuyoruz. Elde edilen ilk bilgilere göre; Foça'da denize düşen KT-1 uçağımızın motor arızası nedeniyle kaza kırıma uğradığı tespit edilmiştir"

İZMİR,