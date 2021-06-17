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FOÇA TEKNE KAZASINDA YAKINLARINI YİTİRENLER, VERİLEN KARARA TEPKİLİ - Son Dakika

FOÇA TEKNE KAZASINDA YAKINLARINI YİTİRENLER, VERİLEN KARARA TEPKİLİ

17.06.2021 09:42

İZMİR'in Foça ilçesinde bindikleri teknenin batması sonucu yaşamını yitiren 3'ü çocuk, 5 kişinin yakınları, tutuksuz yargılanan kaptan Adem Demir'e (39) verilen 13 yıl 4 ay hapis cezasına tepki gösterdi.

İZMİR'in Foça ilçesinde bindikleri teknenin batması sonucu yaşamını yitiren 3'ü çocuk, 5 kişinin yakınları, tutuksuz yargılanan kaptan Adem Demir'e (39) verilen 13 yıl 4 ay hapis cezasına tepki gösterdi. Kazada 3 çocuğu ve eşini kaybeden Erdal Göksoy, karara itiraz edeceklerini belirterek, "Verilen ceza yüreğimize su serpmedi" dedi. 3 torununu kaybeden Ahmet Özarmağan da "Verilen ceza bizi daha çok üzdü" diye konuştu.

Foça'da geçen yıl 2 Ağustos'ta, içindeki 10 kişiyle Kumburnu mevkiinden denize açılan 'Egemm' isimli tekne, Atatürk Adası yakınlarında rüzgarın da etkisiyle alabora olup, battı. Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik ekipleri, Kaan Niyazi Özarmağan (19), Kardelen Coşkun (17), Sude Naz Solak (14), tekne kaptanının arkadaşı Mustafa Güzel (29) ve teknenin sahibi kaptan Adem Demir'i (39) kurtardı. Şennur Avcı (41), Sermin Özarmağan (38), kızı Elif Naz Özarmağan (15) ve oğlu Çınar Ege Göksoy'un (8) ise cesetlerine ulaşıldı. Kaybolan Sarp Göksoy'un (9) cesedi ise tekne batığının bulunduğu Atatürk Adası'nın doğusunda, Foça sahiline yakın bir yerde, 23 gün sonra bulundu. Olayın ardından gözaltına alınan tekne kaptanı Adem Demir, sevk edildiği adliyede tutuklandı, bir süre sonra ise tahliye edildi. Asli kusurlu bulunan Demir hakkında 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak' suçundan 22.5 yıla kadar hapis istemiyle Karşıyaka 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın 27 Mayıs'taki karar duruşmasında mahkeme heyeti, tutuksuz sanık Demir'i, 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırırken, 2 yıl süreyle kaptan ehliyetine de el konulmasına hükmetti. Mahkeme başkanı, kaçma şüphesi olduğu için yakalama emri çıkarılmasına hükmederek dosyayı kapattı.

'VERİLEN CEZA YETERLİ DEĞİL'

Kazada eşi Şermin Özarmağan ile çocukları Çınar Ege Göksoy, Sarp Göksoy ve Elif Naz Özarmağan'ı kaybeden Erdal Göksoy, karara itiraz edeceklerini söyledi. Verilen cezayı az bulduklarını söyleyen Erdal Göksoy, "3'ü çocuk 5 kişi gitti. Geride kalanlar mağdur oldu. Biz zaten en başından beri kaptanın 'olası kasttan' ceza almasını istiyorduk. Sefere çıkmadan önce ve sefer sırasında alkol aldığını kendileri de kabul ediyor. Ancak avukatı, kaptanın az alkol aldığını savunuyor. Biz bu karara itirazda bulunduk. Daha ağır ceza almasını istiyoruz. Yolcuların arasında kavga çıktığını, onları ayırmak için dümeni bıraktıktan sonra kazanın gerçekleştiğini söylüyor. Fakat böyle bir şey yok. Sadece kendisi bunu iddia ediyor. Biz, Mustafa Güzel'in de ceza almasını istiyorduk. Ancak müşteki sıfatıyla dinlediler. Buna da itiraz edeceğiz. Verilen ceza yüreğimize su serpmedi. Yeterli değil. 3- 4 sene yatıp çıkacak. Hukuki mücadelemi sonuna kadar sürdürüp sorumluların en ağır cezayı almaları için uğraşacağım" dedi.

'KARARA İTİRAZ EDECEĞİZ'

Kazada 3 torunuyla kızını kaybeden Ahmet Özarmağan, karar itiraz edeceklerini belirterek, "Karardan dolayı çok mutsuzum. Bu dosyada eksikler olduğunu düşünüyorum. Teknede can yeleği yoktu ve bu durum ceza verilirken dikkate alınmadı. Mağdur olanlar biziz ama Mustafa Güzel de müşteki konumunda yer aldı. Bu olayda onun da dahli var. Kaptanla beraber alkol alan kişi ve kaptanla tartışan kişi o. En az kaptan kadar o da suçlu. Verilen ceza bizi daha çok üzdü. Adalete güvendik ama adalet bu değil. Gidebildiğimiz her yere sağ olduğum müddetçe gideceğiz. Karara da itiraz edeceğiz" diye konuştu.

FOÇA TEKNE KAZASINDA YAKINLARINI YİTİRENLER, VERİLEN KARARA TEPKİLİ
FOÇA TEKNE KAZASINDA YAKINLARINI YİTİRENLER, VERİLEN KARARA TEPKİLİ
FOÇA TEKNE KAZASINDA YAKINLARINI YİTİRENLER, VERİLEN KARARA TEPKİLİ
FOÇA TEKNE KAZASINDA YAKINLARINI YİTİRENLER, VERİLEN KARARA TEPKİLİ
FOÇA TEKNE KAZASINDA YAKINLARINI YİTİRENLER, VERİLEN KARARA TEPKİLİ
FOÇA TEKNE KAZASINDA YAKINLARINI YİTİRENLER, VERİLEN KARARA TEPKİLİ
FOÇA TEKNE KAZASINDA YAKINLARINI YİTİRENLER, VERİLEN KARARA TEPKİLİ
FOÇA TEKNE KAZASINDA YAKINLARINI YİTİRENLER, VERİLEN KARARA TEPKİLİ
FOÇA TEKNE KAZASINDA YAKINLARINI YİTİRENLER, VERİLEN KARARA TEPKİLİ
FOÇA TEKNE KAZASINDA YAKINLARINI YİTİRENLER, VERİLEN KARARA TEPKİLİ
FOÇA TEKNE KAZASINDA YAKINLARINI YİTİRENLER, VERİLEN KARARA TEPKİLİ
FOÇA TEKNE KAZASINDA YAKINLARINI YİTİRENLER, VERİLEN KARARA TEPKİLİ
FOÇA TEKNE KAZASINDA YAKINLARINI YİTİRENLER, VERİLEN KARARA TEPKİLİ
FOÇA TEKNE KAZASINDA YAKINLARINI YİTİRENLER, VERİLEN KARARA TEPKİLİ

Mustafa Güzel, Adem Demir, Foça, Ege, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel FOÇA TEKNE KAZASINDA YAKINLARINI YİTİRENLER, VERİLEN KARARA TEPKİLİ - Son Dakika


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