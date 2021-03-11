Son dakika haberleri: Forklift altında kalan işçi hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika haberleri: Forklift altında kalan işçi hastanede hayatını kaybetti
11.03.2021 18:54
Son dakika haber: Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bulunan bir fabrikada forklift altında kalarak ağır yaralanan işçi hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bulunan bir fabrikada forklift altında kalarak ağır yaralanan işçi hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olay, Akyazı ilçesi Vakıf Mahallesi'nde bulunan endüstriyel kazan/tank ve makine imalatı yapan bir fabrikada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 50 yaşındaki Ali Ç. fabrikada çalıştığı esnada meydana gelen iş kazasında forklift altında kalarak ağır yaralandı. Konunun bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ali Ç., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - SAKARYA
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