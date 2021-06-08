Son dakika haber... Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a tokat şoku - Son Dakika

- Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a tokat şoku

PARİS - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkenin Tain-l'Hermitage kasabasında bir kişi tarafından tokatlandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkenin güneydoğusundaki Dröme bölgesinde bulunan Tain-l'Hermitage kasabasına gerçekleştirdiği ziyaret sırasında, bir kişi tarafından tokatlandı. Adı açıklanmayan saldırgan, bariyerlerin arkasında bekleyen halkla selamlaşmak amacıyla kalabalığa yaklaşan Macron'un elini tutup aniden tokat attı. Saldırganın Macron'a tokat atarken "Kahrolsun Macron" dediği öğrenildi. Macron'u tokatlayan kişi ve ona eşlik eden bir kişi gözaltına alındı. Saldırganın 28 yaşında Dröme sakini olduğu belirtildi.