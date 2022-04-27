Son dakika haberleri! Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a domatesli saldırı - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a domatesli saldırı

27.04.2022 15:20
Son dakika haberleri! Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a domatesli saldırı

Son dakika haberleri: Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Cergy kentinde bir pazar ziyaretinde domatesli saldırının hedefi oldu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Cergy kentinde bir pazar ziyaretinde domatesli saldırının hedefi oldu.

BFMTV'nin çektiği görüntülerde, 3 gün önce yeniden Cumhurbaşkanı seçilen ve Cergy'de bir pazarı ziyaret eden Macron'a, etrafında korumalar ve kent halkının olduğu sırada kiraz domatesleri fırlatıldı.

Atılan domatesler, biri Macron'un yakın koruması iki kişiye isabet etti.

Korumaları, Macron'un yakın çevresini güvenlik altına alarak başının üstünde şemsiye açtı.

Macron kentteki ziyaretine devam etti.

Geçen yıl da Lyon'da bir fuarı ziyaret ettiği esnada Macron'a yumurta fırlatılmıştı.

Son dakika haberleri! Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a domatesli saldırı
Son dakika haberleri! Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a domatesli saldırı

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Emmanuel Macron, cumhurbaşkanı, Fransa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a domatesli saldırı - Son Dakika
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