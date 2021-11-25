Son dakika haberleri! Fransa Cumhurbaşkanı Macron Hırvatistan'da temaslarda bulundu - Son Dakika

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Batı Balkanlar'ın Avrupa Birliği (AB) için önemli olduğunu ifade ederek, barışın da AB'nin stratejik meselelerinden biri olduğunu belirtti.

Macron, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'deki temasları kapsamında, mevkidaşı Zoran Milanovic ile bir araya geldi.

Düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Macron, Hırvatistan'ı ziyaret eden ilk Fransa cumhurbaşkanı olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, ziyareti kapsamında imzalanacak stratejik ortaklık anlaşmasının iki ülke ilişkilerini güçlendireceğini söyledi.

Güvenlik, göç, araştırma gibi konularda iş birliğine devam edeceklerini aktaran Macron, ülkesinin 2022'de AB Dönem Başkanlığı görevini devralacağını anımsattı.

Macron, Batı Balkanlar'ın AB için önemli olduğuna işaret ederek, "Barış, AB'nin stratejik meselelerinden biridir. Batı Balkanlar'ın da buna önem verdiğini biliyorum. Hırvatistan'ın Batı Balkanlar ile ilişkileri bize yardımcı olacak." dedi.

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanovic de Macron ile mevcut dünya gündemini değerlendirme imkanı bulduğunu ifade ederek, "Bugün Hırvatistan için yeni bir başlangıç." değerlendirmesinde bulundu.

Macron, ziyareti kapsamında, Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic ile stratejik ortaklık anlaşması imzalayacak. İki ülke savunma bakanlarının ise Hırvatistan'ın Fransa'dan satın alacağı Rafale savaş uçağına ilişkin protokol imzalaması bekleniyor.