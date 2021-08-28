Son Dakika | Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Irak'ta (2)
28.08.2021 09:15
Son dakika haberi: Irak'ta düzenlenen "Komşu ve Bölge Ülkeler İşbirliği ve Dayanışma Zirvesi'ne" katılmak üzere, başkent Bağdat'ta gelen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi ile bir araya geldi.
Irak'ta düzenlenen "Komşu ve Bölge Ülkeler İşbirliği ve Dayanışma Zirvesi'ne" katılmak üzere, başkent Bağdat'ta gelen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi ile bir araya geldi.
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