Irak'ta düzenlenen "Komşu ve Bölge Ülkeler İşbirliği ve Dayanışma Zirvesi'ne" katılmak üzere, başkent Bağdat'ta gelen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi ile bir araya geldi.