Son dakika haber... Fransa Cumhurbaşkanı Macron Katar'da - Son Dakika

- Fransa Cumhurbaşkanı Macron Katar'da

DOHA - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 2 günlük Körfez ziyaretinin ikinci durağı olan Katar'a geldi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 2 günlük Körfez ziyaretinin ilk durağı Birleşik Arap Emirlikleri'nin ardından Katar'a geldi. Macron'un ziyareti kapsamında, Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad El Thani ile akşam yemeğinde görüşeceği ve görüşmede, terörle mücadelede işbirliğini derinleştirilmesinin, bölgesel istikrar, ekonomik ilişkilerin genişletilmesi ve 2022 Dünya Kupası hazırlıklarının ele alınması bekleniyor.

Macron sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Katar stratejik bir ortaktır. İşbirliğimiz eski ve dostluğumuz güçlü. Bugün bunu yeniden doğrulamaya geldim" dedi.

Macron, Körfez temaslarına BAE'de Abu Dabi Veliaht Prensi Abdullah bin Zayed Al Nahyan ile bir araya gelerek başlamış, BAE'nin Fransa'dan 16 milyar euro karşılığında 80 adet Fransız yapımı Rafale tipi savaş uçağı satın aldığı açıklanmıştı.

Macron, yarın ise Suudi Arabistan'da Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir araya gelerek Körfez gezisini sonlandıracak.