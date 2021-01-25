Son dakika haberleri: Fransa Cumhurbaşkanı Macron, "sömürge raporundan" sonra Cezayirli mevkidaşıyla görüştü - Son Dakika

Son dakika haberleri: Fransa Cumhurbaşkanı Macron, "sömürge raporundan" sonra Cezayirli mevkidaşıyla görüştü

25.01.2021 16:19
Son dakika haberleri: Fransa Cumhurbaşkanı Macron,

Son dakika haberi... Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya'da tedavi gören Cezayirli mevkidaşı Abdulmecid Tebbun ile yaptığı telefon görüşmesinde, "iki ülkeyi ilgilendiren ortak geçmiş ve çıkarlar konusunda birlikte çalışma" arzusunu aktardı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya'da tedavi gören Cezayirli mevkidaşı Abdulmecid Tebbun ile yaptığı telefon görüşmesinde, "iki ülkeyi ilgilendiren ortak geçmiş ve çıkarlar konusunda birlikte çalışma" arzusunu aktardı.

Cezayir Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Macron, Almanya'da bacağından ameliyat olan ve burada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi devam eden Tebbun'a geçmiş olsun dileklerini iletmek için dün akşam Cezayirli mevkidaşını aradı.

Açıklamaya göre Macron, "iki ülkeyi ilgilendiren bölgesel konular, Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi alanındaki müşterek çıkarlar ve ortak geçmiş" başlıklarında birlikte çalışma arzusunu Tebbun ile paylaştı.

Buna karşın Tebbun'un da tedavisini tamamladıktan sonra ülkesine dönünce bu konularla ilgileneceğini Fransız muhatabına aktardığı belirtildi.

Cezayir Cumhurbaşkanlığı ayrıca kesin tarih vermeksizin Tebbun'un birkaç gün içinde ülkesine döneceğini açıkladı.

İki ülke arasında sömürge dosyası gündemde

Fransa'nın 1830'da başlayan ve 1966 yılında sona eren Cezayir'deki sömürge dönemine ilişkin Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Fransız tarihçi Benjamin Stora'ya hazırlattığı rapor, iki ülkenin arasındaki gerilim noktası sömürge geçmişini yeniden gündeme taşıdı.

Raporda, Macron'a iki ülke arasındaki geçmişin daha geniş biçimde aydınlatılması için bir "hakikat komisyonu" kurulması tavsiye edildi.

Elysee'den yapılan açıklamaya göre Macron, bu konudaki çalışmaları sürdürmek istediğini ve bu raporun ışığında bazı inisiyatifler alacağını kaydetti.

Diğer yandan Fransız basınındaki haberlerde, Macron'un ülkesinin geçmişteki sömürgeci faaliyetleri nedeniyle Cezayir'den özür dilemeyeceği aktarıldı.

Resmi özür bekleyen Cezayir tarafı henüz sessiz

Cezayir'de devletin başı Tebbun ülkesine dönmediği için rapora henüz resmi bir yanıt gelmedi.

Ancak, ülke basınında çıkan haberlerde ve siyasilerin yorumlarında, Fransa'nın resmi bir özür dilemekten kaçınacağı iddiası sert tepkiyle karşılandı.

Cezayir siyaset ve sivil toplumunda, Fransa'nın sömürge tarihiyle resmi bir şekilde yüzleşmesi ve özür dilemesi ön şart olarak öne çıktı.

Fransa'nın Afrika kıtasındaki sömürgeci tarihinin en güncel ve en kanlı örneğini teşkil eden Cezayir, 1954'te bağımsızlık mücadelesine başladı.

Cezayir, 8 yıl süren bağımsızlık mücadelesiyle bu uğurda en ağır bedel ödeyen ülkelerden biri kabul edilirken, yaşanan büyük acılar Fransa'nın Afrika'dan çekilirken bıraktığı "kara leke" olarak tarihe yazıldı.

Ülkede yıllar süren insanlık dışı savaşta yaklaşık 1,5 milyon Cezayirli hayatını kaybetti, milyonlarca insan yerinden oldu.

Fransız tarihçinin de raporunda yer verdiğine göre, Fransa Cezayir topraklarında 17 ayrı nükleer deneme yaptı ve Fransız güçlerinin bu topraklara döşediği mayın ve patlayıcılar binlerce Cezayirlinin canına mal oldu.

Emmanuel Macron, Cumhurbaşkanı, Almanya, Fransa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Fransa Cumhurbaşkanı Macron, 'sömürge raporundan' sonra Cezayirli mevkidaşıyla görüştü - Son Dakika


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