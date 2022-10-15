Son dakika haberleri | Fransa'da 2 polis dur ihtarına uymayan araç sürücüsünü öldürmekten gözaltına alındı - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Fransa'da 2 polis dur ihtarına uymayan araç sürücüsünü öldürmekten gözaltına alındı

15.10.2022 11:34
Son dakika haberleri | Fransa'da 2 polis dur ihtarına uymayan araç sürücüsünü öldürmekten gözaltına alındı

Son dakika gündem haberi: Fransa'nın başkenti Paris'te kontrol sırasında dur ihtarına uymayan araç sürücüsüne ateş ederek ölümüne neden olan 2 polis, gözaltına alındı.

Fransa'nın başkenti Paris'te kontrol sırasında dur ihtarına uymayan araç sürücüsüne ateş ederek ölümüne neden olan 2 polis, gözaltına alındı.

Ülke basınındaki haberlere göre, başkentin 12. bölgesinde dün gece polisler güvenlik kontrolü sırasında şüpheli gördükleri ve içinde 3 kişinin olduğu aracı durdurmak istedi.

Emre uymayan sürücü yola devam edince polisler araca ateş açtı.

Başka bir araca çarptıktan sonra duran aracın sürücüsü, polisin açtığı ateş nedeniyle hayatını kaybederken arabadaki diğer 2 kişi ise kaçarak kayıplara karıştı.

İki farklı soruşturmanın açıldığı olaya ilişkin sürücüyü öldürdükleri belirtilen 2 polis gözaltına alındı.

Sürücünün kimlik ve kökenine ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Fransa'da ocaktan bu yana 12 araç sürücüsü dur ihtarına uymadıkları gerekçesiyle polisin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti.

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Kaynak: AA

Tragger, Fransa, Paris, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Fransa'da 2 polis dur ihtarına uymayan araç sürücüsünü öldürmekten gözaltına alındı - Son Dakika

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