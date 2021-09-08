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Fransa'da 2015 terör saldırılarının baş şüphelisi: "DEAŞ'ın askeriyim" - Son Dakika

Fransa'da 2015 terör saldırılarının baş şüphelisi: "DEAŞ'ın askeriyim"

08.09.2021 20:23
Fransa'da 2015 terör saldırılarının baş şüphelisi:

Fransa'nın başkenti Paris'te 13 Kasım 2015'te gerçekleştirilen terör saldırılarıyla ilgili tarihi davanın ilk gününde saldırganların hayatta kalan tek üyesi ve davanın baş şüphelisi olan Salah Abdeslam, kendisinin terör örgütü DEAŞ'ın askeri olduğunu ifade etti.

Fransa'nın başkenti Paris'te 13 Kasım 2015'te gerçekleştirilen terör saldırılarıyla ilgili tarihi davanın ilk gününde saldırganların hayatta kalan tek üyesi ve davanın baş şüphelisi olan Salah Abdeslam, kendisinin terör örgütü DEAŞ'ın askeri olduğunu ifade etti.

Fransa'nın başkenti Paris'te 13 Kasım 2015'te gerçekleştirilen terör saldırılarıyla ilgili tarihi dava 6 yıl sonra özel bir ağır ceza mahkemesinde bugün başladı. Davada 11'i tutuklu, 3'ü serbest, 6'sı gıyaben toplam 20 kişi yargılanacak. Davada tüm gözler saldırıyı gerçekleştiren ve saldırganların hayatta kalan tek üyesi olan Salah Abdeslam'a yöneldi. Abdeslam, duruşmanın ilk gününde tepki çeken açıklamalarda bulundu. Mahkeme tarafından mesleği sorulan Abdeslam, kendisinin terör örgütü DEAŞ'ın askeri olduğunu söyleyerek, "Mesleğimi DEAŞ askeri olmak için terk ettim" dedi.

"YENİ VE DOĞRUDAN BİR TEHDİT"

Bataclan saldırısından kurtulan 8 kişinin avukatı olan Victor Edou, Abdeslam'ın ifadesinin "çok şiddetli" olduğunu kaydederek, "Müvekkillerimden bazıları bu ifadeyi yeni ve doğrudan bir tehdit olarak algıladı. Bu ifadeyi duyduktan sonra pek iyi durumda değillerdi" ifadelerini kullandı. Edou, bazı müvekkillerinin ise Abdeslam'ın yorumlarına fazla önem vermemeye çalıştıklarını açıkladı.

Bataclan saldırısından kurtulan Thierry Mallet ise, "Şok olmak için daha fazlasına ihtiyacım var, korkmuyorum" ifadelerini kullandı.

Sanık Farid Kharkhach'ın duruşma sırasında bayılması üzerine mahkeme başkanı Jean-Louis Peries duruşmaya ara verdi. Sanığın avukatlarından biri, "Bunu rol olarak yapmıyor. Fark edilmek istemiyor. O zayıf biri" ifadelerini kullanırken, diğer avukatı ise müvekkilinin hapishanedeki durumunun kötü olduğunu aktardı.

"KÖPEK MUAMELESİ GÖRÜYORUZ"

Kharkhach'in bayılmasının ardından Abdeslam, "Biz burada köpek gibiyiz. 6 saatten fazladır köpek muamelesi görüyorum. Burası güzel, kameralar var ama kamera arkasında köpek muamelesi görüyoruz" diye bağırdı. Abdeslam mahkeme ve gözaltı koşullarından şikayet ederken, bir davacı "130 kişiyi öldürmeseydin" diye bağırarak cevap verdi.

DAVA 9 AY SÜRECEK

Bin 800 davacı, 330 avukat, 141 medya kuruluşunun katılımıyla başlayan tarihi davanın 9 ay sürmesi bekleniyor. 13 Eylül'den itibaren ilk tanıkların ifadesinin alınması planlanırken, 28 Eylül'den itibaren 5 haftalık sürede saldırılardan kurtulanların ve kurbanların yakınlarının bir kısmı ifade verebilecek. Kasım ayında ise mahkemede bulunan 14 sanık sorguya çekilecek. Avukatlar davacıları nisan ayı başlarında savunmaya başlarken, sanıkların savunmasının ise 6-23 Mayıs tarihleri arasında yapılması planlanıyor. Bu aşamada mahkeme hükmünün 24 ve 25 Mayıs 2022 tarihlerinde verilmesi bekleniyor.

Davada 11'i tutuklu, 3'ü serbest, 6'sı gıyaben toplam 20 şahıs yargılanacak. Savcılık 12 sanık hakkında ömür boyu hapis cezası talep ederken, tüm gözler bu davanın en ünlü zanlısı ve saldırıyı gerçekleştiren saldırganların hayatta kalan tek üyesi olan Salah Abdeslam'da olacak. Salah Abdeslam, Muhammed Abrini, Muhammed Amri, Yassine Atar, Sofien Ayari, Osama Krayem, Muhammed Bakkali, Ali El Haddad Asufi, Adel Haddadi, Muhammed Usman, Farid Kharkhach tutuklu, adli kontrol altına olan Hamza Attou, Ali Oulkadi ve Abdullah Chouaa ise tutuksuz yargılanacak.

Sanık listesinde bulunan 6 kayıptan 5'i olan Ousama Atar, Fabien ve Jean-Michel Clain kardeşler, Omar Darif ve Obeida Aref Dibo'nun ise Irak ve Suriye'de öldüğü tahmin ediliyor. Sanıklardan Ahmed Dahmani de, aldığı 10 yıl hapis cezasını doldurmak için Türkiye'de cezaevinde yatıyor. Antalya'da 16 Kasım 2015'te yakalanan Dahmani'nin Paris saldırısından sadece birkaç saat sonra Antalya'ya gittiği belirlenmişti.

ESKİ CUMHURBAŞKANI HOLLANDE TANIKLIK YAPACAK

Tarihi davada dönemin Cumhurbaşkanı François Hollande 10 Kasım'da ve dönemin İçişleri Bakanı Bernard Cazeneuve 17 Kasım'da tanık olarak dinlenecek. Böylece Fransa tarihinde ilk kez bir cumhurbaşkanı bir terör davasında tanıklık yapacak.

ÖZEL OLARAK BİR MAHKEME SALONU İNŞA EDİLDİ

Herkesi ağırlayacak büyük kapasitede bir yer bulmanın zor olması nedeniyle ile de la Cite'de bulunan Paris'in eski adliye binasında yeni bir salon inşa edildi. 45 metre uzunluğunda ve 15 metre genişliğindeki "Büyük Dava" isimli salon, 550 koltuk kapasitesine sahip. Ek olarak bin ila bin 200 kişilik kapasitesi olan Temyiz Mahkemesi'nin yaklaşık 15 odası ise duruşmaları canlı izleyebilmek için kullanılacak. Fransa'da bugüne kadar hazırlanan en büyük duruşma salonu ve güvenlik önlemleri için ise 7,5 milyon euro masraf yapıldı.

DAVA KAYIT ALTINDA ALINIYOR

Ulusal Terörle Mücadele Savcılığının talebi üzerine dava ulusal arşivler için kayıt altına alınacak. Fransa'da kamuya açık oturumların herhangi bir görsel veya ses kaydı normalde yasak. Ancak 1985 tarihli bir yasa, eğer dava "tarihi adalet arşivlerinin oluşturulması için ilgi çekiciyse" bu kuralın dışına çıkmayı mümkün kılıyor. Ulusal arşivlerde saklanacak olan bu görüntüler dava bittikten sonra araştırmacılar tarafından izlenilebilecek ancak görüntülerin yayılması ancak 50 yıl içinde mümkün olacak.

(Melike Yazır/İHA)

Fransa'da 2015 terör saldırılarının baş şüphelisi: DEAŞ'ın askeriyim

Fransa, Terör, Paris, DEAŞ, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Fransa'da 2015 terör saldırılarının baş şüphelisi: 'DEAŞ'ın askeriyim' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fransa'da 2015 terör saldırılarının baş şüphelisi: "DEAŞ'ın askeriyim" - Son Dakika
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