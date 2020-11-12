Son dakika haberleri: Fransa'da 3'ü Türk 4 Müslüman çocuğun gözaltına alınması çizgi roman konusu oldu - Son Dakika

Son dakika haberleri: Fransa'da 3'ü Türk 4 Müslüman çocuğun gözaltına alınması çizgi roman konusu oldu

12.11.2020 17:41
Son dakika haberleri: Fransa'da 3'ü Türk 4 Müslüman çocuğun gözaltına alınması çizgi roman konusu oldu, System.String[]

Son dakika haberlerine göre Fransız çizgi roman yazarı Christophe Tardieux, 10 yaşındaki 3'ü Türk, 1'i Mağrip kökenli 4 çocuğun Hz. Muhammed'e hakaret içeren karikatürlerle ilgili öğretmenlerine verdikleri cevaplar nedeniyle gözaltına alınmasına, hazırladığı çizgi romanla tepki gösterdi.

Fransız çizgi roman yazarı Christophe Tardieux, 10 yaşındaki 3'ü Türk, 1'i Mağrip kökenli 4 çocuğun Hz. Muhammed'e hakaret içeren karikatürlerle ilgili öğretmenlerine verdikleri cevaplar nedeniyle gözaltına alınmasına, hazırladığı çizgi romanla tepki gösterdi.

Tardieux, sosyal medyada çizgi romanını paylaşarak çocukların yaşadığı dehşeti anlattı.

Buna göre, 10 yaşındaki çocuklardan biri olan Emira ilkokul son sınıfta eğitim görüyor, ailesiyle Albertville'de yaşıyor, Türk kökenli ve okulda iyi bilinen insanlardan.

Kasım başında, ara tatilin ardından okul yeniden açıldığında Samuel Paty isimli öğretmenin öldürülmesinin ardından sınıfta ifade özgürlüğüne ilişkin ders yapılıyor. Emira sınıfta öğretmenin öldürülmesi nedeniyle üzüntülü olduğunu ancak "karikatürü göstermemiş olsaydı hayatta kalmış olabileceğini" söylüyor.

Bu cevabın ardından öğretmen tüm öğrencilere seslenerek "Size karikatür göstersem beni başımdan kesecek misiniz? diye soruyor. Medyada, sınıftaki 3 erkek öğrencinin de öğretmene "Karikatürleri göstermek iyi bir şey değil, gösterirsen cehenneme gidersin." diye yanıt verdiği ifade ediliyor ancak bu çocukların bu şekilde mi cevap verdiği bilinmiyor.

Öğrenciler öğretmene karikatürleri göstermesi halinde öldürüleceğini söylüyor. Ancak bu cümlenin yanlış yorumlandığı belirtiliyor. Çünkü onlar öğretmenlerini seviyorlar, öğrencilerin sadece öğretmeni uyarmak istediğine işaret ediliyor.

Öğretmen ertesi gün okuldaki posta kutusunda "Seni öldüreceğiz" yazan bir not buluyor.

5 Kasım Perşembe günü saat 07.00'de ağır silahlı polisler Emira'nın ailesinin evine baskın yapıyor. Polis, bilgisayarlara el koyuyor ve Emira'nın terör propagandası ile suçlandığını söylüyor.

Polisler küçük kızı karakola götürürken, eş zamanlı olarak diğer 3 çocuk da ailesinden koparılarak gözaltına alınıyor. Çocuklar 11 saat karakolda alıkonuluyor ve sorgulanıyor.

Çocukların ailesinin de karakolda parmak izleri alınıyor. Ailelere "Müslüman mısınız?", "Camiye gidiyor musunuz?" ve " (Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel) Macron ve (Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan hakkında ne düşünüyorsunuz?" gibi sorular soruluyor.

Okul sosyal hizmetler yerine savcıya bilgi veriyor, ardından çocuklar "terör propagandasıyla" suçlanıyor.

Çocukların imajı medyaya zedeleniyor. İçişleri Bakanlığı yaşanan "şiddeti küçümsemek" için bir video paylaşıyor.

Aileler de radikalleşmekle suçlanıyor. Çocuklar travmaya uğruyor ve okula geri dönmek istemiyorlar. Emira uyku uyuyamıyor, Emira'nın ailesi, kızlarını "başkalarının bakışlarından korumak ve yönetimin terörist muamelesinden kurtarmak için" okulu değiştirmek istiyor.

Çocuklar terörist muamelesi görmüştü

Fransa'nın Albertville şehrindeki okullarında 10 yaşındaki 3'ü Türk, 1'i Mağrip kökenli 4 çocuk, Hz. Muhammed'e hakaret içeren karikatürlerle ilgili öğretmenlerine verdikleri cevaplar nedeniyle "terörist muamelesi" görerek sabah erken saatlerde evleri polis tarafından basılarak karakolda 11 saat sorgulanmıştı.

4 çocuk, 5 Kasım Perşembe günü sabahın erken saatlerinde uzun namlulu silahların gölgesinde uyanmıştı. Dehşeti yaşayan çocuklar, polis tarafından ailelerinden kopartılıp tek başlarına karakola götürülmüştü.

Kısa zamanda sosyal medyada yayılan polis baskını, Fransa'da yaşayan Türk ve Müslümanlar arasında büyük tepkiye yol açmıştı.

Çoçukların Louis Pasteur İlköğretim Okulu'ndaki bir soru karşısında, "Hazreti Muhammed'e karşı yapılan karikatürleri sevmediklerini ve kötü olduklarını söylemeleri" öğretmenleri tarafından polise ihbar edilmişti. Polis de ihbarı "terörizme destek" olarak algılamış ve 4 eve eş zamanlı baskın düzenlemişti.

Hz.Muhammed, Çizgi Roman, Hakaret, Türk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Fransa'da 3'ü Türk 4 Müslüman çocuğun gözaltına alınması çizgi roman konusu oldu - Son Dakika


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