Son dakika haberleri: Fransa'da 9 gündür süren yangınların koku ve dumanı Paris'e kadar ulaştı

Fransa'nın güneybatısındaki Gironde'de La Teste-de-Buch ve Landiras bölgelerinde 9 gündür devam eden yangınların koku ve dumanının, yaklaşık 600 kilometre kuzeydeki başkent Paris ve çevresine ulaştığı belirtildi.

Franceinfo'daki habere göre, 12 Temmuz Salı günü Gironde'de başlayan ve hala söndürülemeyen yangınlar gece hız keserken gündüz yeniden etkisini sürdürmeye başladı.

Şu ana kadar Landiras ve La Teste-de-Buch bölgelerinde 21 bin hektara yakın ormanlık alan yanarken aşırı sıcak ve kuvvetli rüzgar nedeniyle alevlerin kontrol altına alınmasında güçlük yaşanıyor.

Landiras'ta sadece son 24 saatte 1300 hektarlık alan kül oldu.

Le Parisien gazetesi, Gironde'deki yanan yeşil ve ormanlık alanın Paris'in 2 kat büyüklüğünde olduğunu aktardı.

İtfaiyeciler bitkin düşüren yangının kokusu Paris'e ulaştı

İtfaiye ekiplerinin 9 gündür devam eden yangında bitkin düşmesi de yangınla mücadeleyi zorlaştıran diğer bir etken olurken alevlerin sabah atağa geçmesi ile dinlenen itfaiyecilerin tekrar alana geçtiği ifade ediliyor.

BFMTV, Gironde yangınından kaynaklı koku ve dumanın Paris ve çevresine kadar ulaştığını ve buralarda hissedilmeye başlandığını yazdı.

Paris Emniyeti Twitter hesabından, dışarda hissedilen kokunun rüzgarın da etkisiyle ülkede devam eden yangınlar kaynaklı olduğunu açıkladı.

Açıklamada, bu nedenle itfaiyenin aranmaması, hatların meşgul edilmemesi tavsiye edildi.

Macron 9 gün sonra yangın bölgesine gidiyor

Öte yandan Landiras'taki yangını çıkardığından şüphelenildiği için gözaltına alınan kişinin serbest bırakıldığı belirtildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ise gün içinde yangın bölgesine gitmesi bekleniyor.

Gironde'de pazartesi 16 bin kişinin tahliyesiyle bölgeden tahliye edilenlerin sayısı 36 bin 600'e çıkmıştı.

Bölgede, 22 hektarlık alana kurulu Arachon Hayvanat Bahçesi'nde barınan 1000'den fazla hayvan başka yerlere nakledilirken 5 kamp alanı, bir restoran ve iki evin yandığı açıklanmıştı.

Ülkede, yangın söndürme uçaklarının 3'te 1'inin kullanıma uygun olmadığı gerekçesiyle bakıma alındığının ortaya çıkması tepkilere neden olmuştu.