Son dakika haberleri... Fransa'da AA Foto Muhabiri Yalçın'ın yaralanmasına neden olan polis şiddetine ilişkin soruşturmada takipsizlik kararı verildi - Son Dakika

Paris Savcılığının, AA Paris Foto Muhabiri Mustafa Yalçın'ın gözünden yaralandığı, geçen yılki emeklilik reformunu protesto gösterilerinde polis şiddeti iddiasıyla başlattığı soruşturmada takipsizlik kararı verdiği bildirildi.

Savcılığın, avukat aracılığıyla AA Paris Foto Muhabiri Yalçın'a ilettiği kararda, Paris'te 5 Aralık 2019'da emeklik reformuna karşı yapılan eylemde Yalçın ve diğer gazetecilerin yaralanmasına neden olan şiddet olaylarına ilişkin soruşturma başlatıldığı hatırlatıldı.

Yalçın'ın 23 Ocak 2020'de Ulusal Polis Soruşturma Birimine (IGPN) olayla ilgili bilgi verdiği ifade edilen kararda, Yalçın'ın burada polisin kullandığı savunma silahı nedeniyle yaralandığını ifade ettiği kaydedildi.

Kararda, doktorların düzenlediği raporda Yalçın'ın gözünden yaralandığının tespit edildiği ve 100'den fazla gün iş göremez raporu aldığı belirtildi.

Yalçın'ın yaralandığı sırada üzerinde taktığı maskede bulunan iki maddenin polisin kullandığı plastik bombanın parçaları olduğu belirlendiği aktarılan kararda, soruşturma sayesinde plastik bomba dahil savunma silahlarını kullanan polisin tespit edildiği belirtildi.

Kararda, internette paylaşılan amatör görüntülerde ve yapılan diğer incelemelerde polise yönelik doğrudan şiddetin söz konusu olduğunun görüldüğü dile getirildi.

Olayda AA Paris Foto Muhabiri'nin doğrudan hedef alınmadığı aktarılan kararda, polisin kullandığı plastik bombanın Yalçın'ın yaralanmasına neden olduğu, IGPN'nin yaptığı incelemelerde polisin "yasa dışı şiddet"te bulunmadığı, tamamen "yasal ve orantılı" şekilde güç kullandığı savunuldu.

Kararda, bu nedenle soruşturmayla ilgili takipsizlik kararı verildiği aktarıldı.

Polisin kendisine yönelik şiddette bulunulması halinde yasalar çerçevede güç kullanabileceği kaydedilen kararda, Yalçın'ın takipsizlik kararına itiraz edebileceği belirtildi.

Yalçın'ın yaralanması

Paris'te Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin hazırladığı emeklilik reformunu protesto etmek amacıyla 5 Aralık 2019'da düzenlenen gösteriyi yakından takip eden Yalçın, Republique Meydanı yanındaki Magenta Bulvarı'nda eylemcilerin bir kapıyı ateşe verdiği olayın fotoğrafını çekmeye çalıştığı sırada plastik bombanın parçalarının maskesini delmesi sonucu gözünden yaralanmıştı.

Maske camının kırılmasıyla kanlar içinde kalan Yalçın'a ilk müdahale olay yerindeki sağlık görevlilerince, ardından doktorlar tarafından ambulansta yapılmıştı.

Daha sonra Cochin Hastanesine kaldırılan Yalçın, yaklaşık 6 saat süren bir ameliyat geçirmişti. Yalçın, bir gözünü kaybetme riskiyle karşı karşıya.

Ülkede, başta Paris'te olmak üzere emeklilik reformunu protesto eden on binlerce göstericiyle polis arasında yer yer arbede yaşanmıştı.

Göstericilerin çevreye verdikleri zarar ve bazı araçları ateşe vermesi üzerine polis müdahalede bulunmuş ve Yalçın'ın yanı sıra 2 gazeteci ve 1 gösterici yaralanmıştı.