Üye Girişi
Son dakika haberleri: Fransa'da bir binada patlama sonrası çıkan yangında 7 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika haberleri: Fransa'da bir binada patlama sonrası çıkan yangında 7 kişi hayatını kaybetti

14.02.2022 15:29
Son dakika haberleri: Fransa'da bir binada patlama sonrası çıkan yangında 7 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberlerine göre Fransa'nın güneyindeki Doğu Pireneler bölgesinde bir binada gece yarısı meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangında 7 kişi yaşamını yitirdi.

Fransa'nın güneyindeki Doğu Pireneler bölgesinde bir binada gece yarısı meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangında 7 kişi yaşamını yitirdi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Saint-Laurent-de-la-Salanque kasabasında, dün gece yarısı bir binanın zemin katında patlama meydana geldi.

Patlamanın ardından çıkan ve bitişik binalara yayılan yangın, ekiplerin müdahalesi sonrası kontrol altına alındı.

Olayda ilk belirlemelere göre, 2'si çocuk 7 kişi hayatını kaybederken, 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Binalardan en az 25 kişi tahliye edildi.

Binanın yakınlarında gaz şişelerinin bulunduğu ancak olayla bir ilişkisi olup olmadığının bilinmediği, jandarmanın ise soruşturma başlattığı aktarıldı.

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Twitter'dan yaptığı açıklamada, en az 7 kişinin hayatını kaybettiği olay nedeniyle Montpellier ziyaretini yarıda bırakarak yangının çıktığı bölgeye gideceğini bildirdi.

YORUMLAR
500

Patlama, Fransa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Fransa'da bir binada patlama sonrası çıkan yangında 7 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
15:27 Bu bikini koli bandıyla yapıldı! Dünya basınında geniş yer buldu
15:11 Mbappe, Real Madrid'le prensipte anlaşmaya vardı! Cengiz Ünder'i gündemde
15:10 AK Partililer arasında oy aralığı gerilimi! Metin Külünk'ten yüzde 34-36 diyen Şen'e "tuzağa düştü" yorumu
15:09 Kalp Yarası'nda bu akşam neler olacak? Ferit babasının cinayetiyle ilgili neler buldu?
15:07 Sevgililer Günü'nü kutlayan isimler sosyal medyada adeta yarış halinde!
15:02 Aşı karşıtları delirmiş gibi! Binlerce kişinin önünde çırılçıplak koşmaya başladı!
14:58 Elon Musk, Neuralink testleri için 15 maymun kullandı! Hayvanların ölmesi büyük tepki çekti
14:57 Üç Kuruş'ta bu akşam neler olacak? Efe Kartal'ı durdurabilecek mi?
14:51 Safiye hiçbir şeyden çekmedi türkücü Cüneyt'ten çektiği kadar: 2 ev, 700 bin TL paranın üstüne bir 20 bin daha yedirdi!
14:41 Yasak Elma'da bu akşam neler olacak? Kumru hamile olduğunu söyleyecek mi?
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2022 15:36:17. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Fransa'da bir binada patlama sonrası çıkan yangında 7 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement