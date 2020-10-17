Son dakika haberleri... Fransa'da bir öğretmenin başı kesik şekilde ölü bulunmasına ilişkin 9 gözaltı - Son Dakika

Fransa'da bir öğretmenin başı kesik şekilde ölü bulunmasıyla ilgili olarak 9 kişi gözaltına alındı.

Fransız medyası, dün Conflans Sainte-Honorine semtinde cesedi başı kesik halde bulunan öğretmenin ölümüyle ilgili olarak 9 kişinin gözaltında olduğunu bildirdi.

Gözaltına alınanlar arasında, öğretmenin öğrencilerinden birinin babası ve dün polis tarafından vurularak öldürülen kişinin 6 aile üyesi bulunduğu ifade edildi.

Polis kaynakları dün akşam cesedin yakınlarında elinde bıçak görülen ve silahla güvenlik güçlerini tehdit ederek kaçtıktan sonra polis tarafından vurulan kişinin olayın faili olduğunu belirtiyor.

Fransa hükümetinin öğretmenin cenazesi için resmi tören düzenleyeceği aktarıldı.

Müslüman öğrencilere ayrımcılık

Öğretmenin, ilkokul seviyesindeki öğrencilerine verdiği derste İslam Peygamberi Hz. Muhammed'in çirkin şekilde tasvir edildiği karikatürleri gösterdiği, öğrenci velilerinin tepkisini çektiği aktarılıyor.

Müslüman öğrencilerinden ellerini kaldırarak öne çıkmalarını isteyerek ayrımcı bir tutum sergileyen öğretmenin ayrıca çocuk pornosuyla ilişkili olarak üstlerine şikayet edildiği dile getiriliyor.

Olayla ilgili soruşturmayı Fransa Terörle Mücadele Savcılığının devraldığı belirtiliyor.

Soruşturma kapsamında, öğrenci velilerinden birinin öğretmenin eylemlerini uygunsuz olarak nitelediği ve üstlerine şikayet ettiği video inceleniyor.

Diğer yandan, dün akşam olay yerini ziyaret eden Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, olayı "İslamcı terörist saldırı" olarak niteledi.