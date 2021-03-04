Son dakika haberleri... Fransa'da bölgesel sokağa çıkma yasağı genişletildi - Son Dakika

Son dakika haberleri... Fransa'da bölgesel sokağa çıkma yasağı genişletildi

04.03.2021 21:54
Son dakika haberleri... Fransa'da bölgesel sokağa çıkma yasağı genişletildi, System.String[]

Son dakika haberine göre Fransa Başbakanı Jean Castex, Fransa'nın Alpes Maritimes ve Hauts-de-Flandre bölgelerinin ardından Fransa'nın kuzeyinde yer alan Pas-De-Calais bölgesinde 15 gün boyunca hafta sonları sokağa çıkma yasağı uygulanacağını açıkladı.

Fransa Başbakanı Jean Castex, Fransa'nın Alpes Maritimes ve Hauts-de-Flandre bölgelerinin ardından Fransa'nın kuzeyinde yer alan Pas-De-Calais bölgesinde 15 gün boyunca hafta sonları sokağa çıkma yasağı uygulanacağını açıkladı.

Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle zor günler geçiren Fransa'da, Alpes Maritimes ve Hauts-de-Flandre bölgelerinin ardından Fransa'nın kuzeyinde yer alan Pas-De-Calais bölgesi de cuma akşamından itibaren hafta sonu karantinaya alınıyor. Fransa Başbakanı Jean Castex düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, Pas-De-Calais'te işletmeler için yeni kısıtlamaların geçerli olacağını belirterek, gıda satışı yapan dükkanlar ve eczaneler hariç 5 bin metre kareyi aşan dükkan ve alışveriş merkezlerinin kapanmasına karar verildiğini ifade etti. Başbakan Castex, vakaların yoğun olduğu Pas-de-Calais bölgesine, ek 10 bin doz Covid-19 aşısının teslim edileceğini belirtti.

FRANSA'DA 23 BÖLGE GÖZETİM ALTINA

Başbakan Castex, Fransa'da 23 bölgenin gözetim altına alındığını belirterek, bu bölgelerdeki vaka oranının 100 bin kişide yaklaşık 250 vaka olduğunu kaydetti. Castex, 23 bölgede 10 bin metre kareyi aşan mağazaların kapatılacağını ve tüm bölgelerde maske takmanın zorunlu hale geleceğine belirterek, yeni uygulamaların cuma akşamı gece yarısı itibariyle yürürlüğe gireceğini duyurdu.

FRANSA'DA AŞILAMALAR DEVAM EDİYOR

Hastanelerdeki baskının endişe verici olduğunu ifade eden Başbakan Castex, bugün 3 bin 647 kişinin yoğun bakımda tedavi gördüğünü kaydetti. Fransa'nın, en çok zarar görebilecek vatandaşlarının aşılanmasında Avrupa'da öncü olduğunu belirten Castex, "Huzurevi sakinlerinin yüzde 80'inden fazlasına 1 doz, yüzde 60'ına ise 2 doz aşı uygulandı" ifadelerini kullandı.

Castex, ülkede eczacıların 15 Mart'tan itibaren 50-74 yaş arası hastalık riski taşıyan kişileri aşılayabileceğini ifade ederek, "Bir an önce aşı yaptırmalıyız. Covid-19'un yoğun olduğu bölgelere 135 bin yeni aşı dozu tahsis edilecek" ifadelerini kullandı.

YAZA KADAR 30 MİLYONDAN FAZLA KİŞİ AŞILANACAK

Fransa'nın Mart ve Nisan aylarında 22 milyon aşı alacağını belirten Castex, "Planlandığı gibi olursa, Nisan ortasına kadar 10 milyondan fazla kişiyi, Mayıs ortasına kadar ise 20 milyondan fazla kişiyi ve yaza kadar 30 milyondan fazla kişiyi aşılamış olacağız" dedi.

Fransa'da Covid-19 salgınında toplam vaka sayısı 3 milyon 810 bin 316, toplam can kaybı ise 87 bin 568'e ulaştı.

(İHA)

Son dakika haberleri... Fransa'da bölgesel sokağa çıkma yasağı genişletildi

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Fransa'da bölgesel sokağa çıkma yasağı genişletildi - Son Dakika


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