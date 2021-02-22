Fransa'da bölgesel sokağa çıkma yasağı ilan edildi - Son Dakika

Fransa'da bölgesel sokağa çıkma yasağı ilan edildi

22.02.2021 17:18
Fransa'da bölgesel sokağa çıkma yasağı ilan edildi, System.String[]

Fransa'da Covid-19'un İngiltere kaynaklı mutasyonunun yoğun olarak görüldüğü Nice şehrindeki Alpes-Maritimes bölgesinde, 15 gün boyunca hafta sonları sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Fransa'da Covid-19'un İngiltere kaynaklı mutasyonunun yoğun olarak görüldüğü Nice şehrindeki Alpes-Maritimes bölgesinde, 15 gün boyunca hafta sonları sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Fransa'da Covid-19"un İngiltere kaynaklı mutasyonunun yoğun olarak görüldüğü Nice şehrindeki Alpes-Maritimes bölgesinde Vali Bernard Gonzalez, salgını kontrol altına almak için sokağa çıkma yasağı ilan etti. Bölgede kısıtlama tedbirlerinin arttırıldığını açıklayan Gonzalez, sokağa çıkma yasağının 15 gün boyunca hafta sonu uygulanacağını ifade etti. Gonzalez, Cuma günleri saat 18'de başlayacak yasağın Pazartesi günü saat 6'ya kadar süreceğini belirterek yürüyüş ya da spor yapmak için evin 5 kilometre çevresinde bir saat dışarı çıkmanın mümkün olacağını söyledi.

Salı gününden itibaren işletmeler için yeni kısıtlamaların geçerli olacağını belirten Gonzalez, gıda dükkanları ve eczaneler hariç 5 bin metre kareyi aşan dükkan ve alışveriş merkezlerinin kapanması gerekeceğini duyurdu. Gonzalez, maske takmanın bölge genelinde zorunlu hale geldiğini ve halka açık alanlarda alkol tüketiminin yasakladığını belirterek, Alpes-Maritimes Havaalanı ve İtalya sınırında kontrollerin artırılacağını ifade etti.

Aşı kampanyasının güçlendirileceğini açıklayan Gonzales, "Aşılama kampanyasının hızlandırılması gerçekten gerekli" dedi. Gonzales, daha önce teslimatı planlanan 90 bin Pfızer-BioNTech aşı dozuna 4 bin 500 doz daha ekleneceğini kaydetti.

Fransa genelinde, vaka oranı 100 bin kişi için 190 vaka iken, Nice'de bu oran 100 bin kişide 751 vakaya ulaştı. Alpes-Maritimes bölgesinde ise vaka oranı 100 bin kişi için 588'e ulaşarak ortalamanın üç katı oldu.

(Melike Yazır/İHA)

Sokağa Çıkma Yasağı, Koronavirüs, England, Fransa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Fransa'da bölgesel sokağa çıkma yasağı ilan edildi - Son Dakika


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