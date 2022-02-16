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Son dakika haberleri: Fransa'da cinsel taciz mağduru kadına hakaret eden polis açığa alındı - Son Dakika

Son dakika haberleri: Fransa'da cinsel taciz mağduru kadına hakaret eden polis açığa alındı

16.02.2022 16:57
Son dakika haberleri: Fransa'da cinsel taciz mağduru kadına hakaret eden polis açığa alındı

Son dakika gündem haberi... Fransa'da cinsel taciz mağduru kadına hakaret ettiği ses kaydıyla ortaya çıkarılan polis görevden uzaklaştırıldı ve hakkında soruşturma başlatıldı.

Fransa'da cinsel taciz mağduru kadına hakaret ettiği ses kaydıyla ortaya çıkarılan polis görevden uzaklaştırıldı ve hakkında soruşturma başlatıldı.

Paris'te 5 Şubat'ta 34 yaşındaki bir kadın, cinsel tacize maruz kaldığı gerekçesiyle şikayette bulundu.

Mediapart internet sitesinin ortaya çıkardığı olayda, bir polis memuru mağdur kadını, ifadesinin alınması için telefonla aradı, ulaşamayınca numarasına sesli mesaj bıraktı.

Bırakılan sesli mesajda mağdur kadına, ifadesine tekrar başvurulmak üzere karakola gelmesini söyleyen polis, telefonu kapattığını düşünerek meslektaşına kadın hakkında hakaret içerikli ifadeler kullandı.

Polisin bu konuşmaları da iletilen mesajda yer aldı.

Mesajı dinledikten sonra karakola giderek başına gelenleri anlatan kadına, bir başka görevli polis olayı üstlerine bildireceğini söyledi.

Olay, Fransız polisinin iç soruşturma birimine (IGPN) bildirildi. IGPN, 15 Şubat'ta söz konusu polis hakkında "hakaret" suçlamasıyla soruşturma başlattı.

Olayın medya yansımasının ardından, Europe 1 radyosuna konuşan Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, polisin mağdur kadına yönelik sarf ettiği sözleri "aşağılayıcı" olarak nitelendirerek, bunun kabul edilemez olduğunu dile getirdi.

Söz konusu polisin, tüm meslektaşlarını ve polis üniformasını lekelediğini ifade eden Darmanin, talimatı neticesinde memur hakkında uzaklaştırma kararı alındığını aktardı.

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Hakaret, Fransa, Taciz, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Fransa'da cinsel taciz mağduru kadına hakaret eden polis açığa alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Fransa'da cinsel taciz mağduru kadına hakaret eden polis açığa alındı - Son Dakika
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