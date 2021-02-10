Ülkede geçen yıl aralıkta aynı bölgedeki Fransız Alplerinde meydana gelen helikopter kazasında da 5 kişi yaşamını yitirmişti.

Savoie Valiliğinden yapılan açıklamada, içinde 5 kişiyle havalanan helikopterin saat 17.00 civarında Charvet dağı yükseklerine düştüğü ifade edildi.

Fransa 'nın güney batısındaki kayak merkezi Courchevel'de sivil bir helikopterin düşmesi sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Fenerbahçe kupadan elendi! Taraftarlar, yenilginin faturasını tek bir isme çıkardı

Mehmet Ali Erbil, eski eşleriyle birlikte yeni yaş kutlaması yaptı

Bloomberg'den S-400 iddiası: Türkiye ABD'ye, tavrını koşullu olarak değiştirebileceği sinyalini verdi

Müge Anlı, canlı yayında ateş püskürdü: Sana bir yumruk atarım, bir de yer çarpar