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Son dakika haberleri | Fransa'da ilk mitinginde darbedilen cumhurbaşkanı adayı Zemmour'a iş göremezlik raporu verildi - Son Dakika

Son dakika haberleri | Fransa'da ilk mitinginde darbedilen cumhurbaşkanı adayı Zemmour'a iş göremezlik raporu verildi

06.12.2021 13:56
Son dakika haberleri | Fransa'da ilk mitinginde darbedilen cumhurbaşkanı adayı Zemmour'a iş göremezlik raporu verildi

Edinilen son dakika gelişmesine göre Fransa'da Nisan 2022'de düzenlenecek cumhurbaşkanı seçiminde yarışacak aşırı sağcı aday Eric Zemmour, yaptığı ilk mitingde darbedilmesinin ardından iş göremezlik raporu aldı.

Fransa'da Nisan 2022'de düzenlenecek cumhurbaşkanı seçiminde yarışacak aşırı sağcı aday Eric Zemmour, yaptığı ilk mitingde darbedilmesinin ardından iş göremezlik raporu aldı.

Zemmour'un kampanya ekibi, cumhurbaşkanı adayının başkent Paris yakınlarındaki Villepinte fuar merkezinde düzenlediği ilk mitingde sahneye çıkmadan hemen önce bir kişi tarafından bileğinden tutularak çekilmesi sonucu yaralandığını açıkladı.

Bu kişinin hemen etkisiz hala getirildiğini, ardından polis tarafından gözaltına alındığını aktaran ekip, Zemmour'a 9 gün iş göremezlik raporu verildiğini bildirdi.

Aşırı sağcı cumhurbaşkanı adayının adını "Reconquete" olarak açıkladığı partisinin sözcüsü Antoine Diers, olayı adli makamlara taşımayı değerlendirdiklerini kaydetti.

Zemmour taraftarları ırkçılık karşıtlarını darbetti

Diğer yandan, mitinge "ırkçılığa hayır" tişörtleriyle katılan SOS RACISM adlı gruptan 5 aktivist kameralar önünde Zemmour taraftarları tarafından darbedildi.

SOS RACISM'den yapılan açıklamada, 2 aktiviste ilk müdahalenin itfaiye ekiplerince yapıldığı kaydedildi.

Ayrıca mitingde yuhalanan ve fiziksel saldırıya uğrayan çok sayıda basın mensubu, alandan ayrılmak zorunda kaldı.

Zemmour'un ilk mitingine şiddet olaylarının hakim olması, sol ve sağdan birçok siyasetçi tarafından eleştirildi.

Sosyalist Partinin cumhurbaşkanı adayı Anne Hidalgo, Twitter'da yayımladığı mesajda, saldırıya uğrayan aktivistlere desteklerini ileterek şiddet olaylarını kınadığını belirtti.

İktidarın büyük ortağı LREM üyesi ve Ulusal Meclis Başkan Yardımcısı Hugues Renson, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Zemmour'un mitingine kaos ve şiddetin hakim olduğunu, bu olayların ulusal birliği bozduğunu ifade etti. Renson, Zemmour'un, temsil etmek istediği Fransa'yı tehdit ettiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde yarışacak isimlerden Komünist Parti (PCF) Genel Sekreteri Fabien Roussel, mitingdeki olayların Fransa'yı Zemmour'un yönetmesi halinde yaşanacakları yansıttığını kaydederek şiddete maruz kalanlarla dayanışma içinde olduğunu belirtti.

Zemmour'a "insanlığın düşmanı" nitelemesi

Aşırı sol partilerden Boyun Eğmeyen Fransa Hareketinin (LFI) lideri ve cumhurbaşkanı adayı Jean-Luc Melenchon da düzenlediği mitingde, aşırı sağcı cumhurbaşkanı adayının "evrensel bir insanlık" anlayışı olmadığını belirterek Zemmour'un insanlığın düşmanı olduğunu söyledi.

İslam ve göçmen karşıtı fikirleriyle öne çıkan aşırı sağcı aday Zemmour, 30 Kasım'da yayımladığı videoyla cumhurbaşkanı seçimi için adaylığını resmen açıklamıştı.

Fransa'da seçimin ilk turu, 10 Nisan 2022'de yapılacak. Adaylardan herhangi biri ilk turda salt çoğunluğu sağlayamazsa en fazla oyu alan iki aday 24 Nisan'da düzenlenecek ikinci turda yarışacak.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Fransa'da ilk mitinginde darbedilen cumhurbaşkanı adayı Zemmour'a iş göremezlik raporu verildi - Son Dakika


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