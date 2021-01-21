Son dakika haberleri! Fransa'da sağlık alanında olağanüstü hal 1 Haziran'a uzatılacak - Son Dakika

Son dakika haberleri! Fransa'da sağlık alanında olağanüstü hal 1 Haziran'a uzatılacak
21.01.2021 14:41
Son dakika haberi... Fransa'da Ulusal Meclis, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ilan edilen sağlık alanında olağanüstü halin (OHAL) 1 Haziran'a kadar uzatılmasını onayladı.
Fransa'da Ulusal Meclis, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ilan edilen sağlık alanında olağanüstü halin (OHAL) 1 Haziran'a kadar uzatılmasını onayladı.
Salgın nedeniyle 16 Şubat'a kadar sürecek OHAL'in 1 Haziran'a kadar uzatılması tasarısı Mecliste oylandı.
Sağ ve sol partilerden itirazlara rağmen tasarı, 43'e karşı 113 milletvekilinin desteğiyle kabul edildi. Tasarı 27 Ocak'ta Senatoya sunulacak.
Mevcut OHAL kapsamında saat 18.00'den 06.00'ya kadar sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.
Ülkede Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 965 bin 117'ye çıkarken virüs kaynaklı can kaybı 71 bin 652 oldu.
Son Dakika FIFA ve kıta federasyonları, Avrupa Süper Ligi'ne katılan takımları tüm turnuvalardan men edecek Merkez Bankası rezervleri bir haftada 2,5 milyar dolar azaldı Bulgaristan'daki taşkın Edirne'ye su maymunlarını getirdi Yunanistan Parlamentosu Üyesi Velopoulos: Tek kurşun dahi atamadan Ege'nin yarısını Türklere kaybedeceğiz Hazır döner paketleyen iki çalışanın çekip paylaştığı videoya tepki yağıyor 10 dakikada bir aynı ATM'den para çeken kart dolandırıcıları kıskıvrak yakalandı Simpsonlar yine gündemde! Kamala Harris'in yemin törenindeki kıyafetini 20 yıl önceden bildiler Hindistan'da bulunan dünyanın en büyük aşı üretim tesisinde yangın çıktı