Son dakika haberleri: Fransa'da son 24 saatte 18 bin 254 yeni koronavirüs vakası
17.12.2020 21:34
Son dakika dünya haberi... Fransa'da son 24 saatte 18 bin 254 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.
Fransa'da son 24 saatte 18 bin 254 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 427 bin 316'ya ulaştı.
Fransa'da vaka sayısında artış sürüyor. Ülkede son 24 saatte 18 bin 254 kişide daha virüs tespit edildiği belirtildi. Toplam vaka sayısı 2 milyon 427 bin 316'ya ulaştı. Ülke genelinde koronavirüsten 258 kişinin daha yaşamını yitirdiği açıklandı. İyileşenlerin sayısının ise 181 bin 506 olduğu bildirilirken; toplam can kaybının ise 59 bin 619 olduğu aktarıldı.
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