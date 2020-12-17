Son dakika haberleri: Fransa'da son 24 saatte 18 bin 254 yeni koronavirüs vakası

Fransa'da son 24 saatte 18 bin 254 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 427 bin 316'ya ulaştı.

Fransa'da vaka sayısında artış sürüyor. Ülkede son 24 saatte 18 bin 254 kişide daha virüs tespit edildiği belirtildi. Toplam vaka sayısı 2 milyon 427 bin 316'ya ulaştı. Ülke genelinde koronavirüsten 258 kişinin daha yaşamını yitirdiği açıklandı. İyileşenlerin sayısının ise 181 bin 506 olduğu bildirilirken; toplam can kaybının ise 59 bin 619 olduğu aktarıldı.