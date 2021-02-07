Son dakika haberleri... Fransa'da son 24 saatte 19 bin 715 Kovid-19 vakası tespit edildi - Son Dakika

Fransa'da son 24 saatte 19 bin 715 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu.

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 171 kişi hayatını kaybetti. Kovid-19 kaynaklı toplam can kaybı 78 bin 965'e çıktı.

Ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı 19 bin 715 artışla 3 milyon 337 bin 48'e yükseldi.

Hastanelerde 3 bin 272'si yoğun bakımda olmak üzere 27 bin 694 kişinin tedavisi sürerken iyileşenlerin sayısı 284 artışla 232 bin 977'ye ulaştı.

Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana Kovid-19 aşısı yapılan kişi sayısı 1 milyon 866 bin 91'e yükseldi, bunlardan 243 bin 550'sine ikinci doz aşı vuruldu.