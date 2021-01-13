Son dakika haberleri! Fransa'da son 24 saatte 23 bin 852 Kovid-19 vakası tespit edildi - Son Dakika

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 23 bin 852 yeni vaka belirlendi.

Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 232 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı toplam can kaybı 69 bin 31'e çıktı.

Virüs tespit edilen kişi sayısı 23 bin 852 artışla 2 milyon 830 bin 442'ye yükseldi.

Hastanelerde, 2 bin 711'i yoğun bakımda olmak üzere, 24 bin 769 kişinin tedavisi sürerken, iyileşenlerin sayısı 1282 artışla 205 bin 672'ye ulaştı.

Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, Kovid-19 aşısı yapılan kişi sayısı 247 bin 167'ye yükseldi.

Bilim Kurulu Başkanı Jean-François Delfraissy, kamu yayıncısı France Info'da yaptığı açıklamada, "İngiltere kaynaklı Kovid-19'un daha bulaşıcı türünün Fransa'da yayılacağını, buna karşı önlem alınmaması halinde nisan başında vaka sayısının hızla artacağı" uyarısında bulundu.