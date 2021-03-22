Son dakika haberleri... Fransa'da son 24 saatte 30 bin 581 Kovid-19 vakası tespit edildi - Son Dakika

Son dakika haberleri... Fransa'da son 24 saatte 30 bin 581 Kovid-19 vakası tespit edildi

22.03.2021 00:27
Son dakika haberleri... Fransa'da son 24 saatte 30 bin 581 Kovid-19 vakası tespit edildi, System.String[]

Edinilen son dakika gelişmesine göre Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 30 bin 581 yeni vaka kaydedildi.

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 30 bin 581 yeni vaka kaydedildi.

Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 138 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı sayısı 92 bin 305'e çıktı.

Ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı 30 bin 581 artışla 4 milyon 282 bin 603'e yükseldi.

Hastanelerde 4 bin 406'sı yoğun bakımda olmak üzere 25 bin 926 kişinin tedavisi sürüyor.

Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 6 milyon 191 bin 666'ya çıktı, bunlardan 2 milyon 446 bin 599'una ikinci doz aşı vuruldu.

Fransa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Fransa'da son 24 saatte 30 bin 581 Kovid-19 vakası tespit edildi - Son Dakika


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