Fransa'da son 24 saatte 52 bin 518 yeni koronavirüs vakası - Son Dakika

Fransa'da son 24 saatte 52 bin 518 yeni koronavirüs vakası
02.11.2020 22:23
Fransa'da son 24 saatte 52 bin 518 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.
Fransa'da son 24 saatte 52 bin 518 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 466 bin 433'e ulaştı.
Fransa'da vaka sayısında artış sürüyor. Ülkede son 24 saatte 52 bin 518 kişide daha virüs tespit edildiği belirtildi. Toplam vaka sayısı 1 milyon 466 bin 433'e ulaştı. Ülke genelinde koronavirüsten iyileşenlerin sayısının ise 119 bin 104 olduğu bildirilirken; toplam can kaybının da 37 bin 435 olduğu aktarıldı.
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