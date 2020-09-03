Son dakika haberleri: Fransa'da son 24 saatte 7 bin 157 yeni koronavirüs vakası
Son dakika haberi: Fransa'da son 24 saatte 7 bin 157 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.
Fransa'da son 24 saatte 7 bin 157 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 300 bin 181'e ulaştı.
Fransa'da vaka sayısında artış sürüyor. Ülkede son 24 saatte 7 bin 157 kişide daha virüs tespit edildiği duyuruldu. Toplam vaka sayısı 300 bin 181'e ulaştı. Ülke genelinde koronavirüsten iyileşenlerin sayısının ise 86 bin 963 olduğu bildirilirken; toplam can kaybının da 30 bin 706 olduğu aktarıldı.
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