Son dakika haberleri... Fransa'da son 24 saatte koronavirüsten 506 ölüm - Son Dakika

Son dakika haberleri... Fransa'da son 24 saatte koronavirüsten 506 ölüm

16.11.2020 22:33
Son dakika haberleri... Fransa'da son 24 saatte koronavirüsten 506 ölüm, System.String[]

Son dakika haberleri: Fransa'da son 24 saatte 9 bin 406 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edilirken, 506 kişi de yaşamını yitirdi.

Fransa'da son 24 saatte 9 bin 406 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edilirken, 506 kişi de yaşamını yitirdi. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 991 bin 233'e ulaştı.

Fransa'da vaka sayısında artış sürüyor. Ülkede son 24 saatte 9 bin 406 kişide daha virüs tespit edildiği belirtildi. Toplam vaka sayısı 1 milyon 991 bin 233'e ulaştı. Ülke genelinde koronavirüsten iyileşenlerin sayısının ise 140 bin 880 olduğu bildirilirken; toplam can kaybının 506 daha artarak 45 bin 54 olduğu aktarıldı.


Koronavirüs, Fransa, Dünya, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Son dakika haberleri... Fransa'da son 24 saatte koronavirüsten 506 ölüm - Son Dakika Dünya


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