Son dakika haberleri: Fransa'da tartışmalı "Genel Güvenlik" yasa tasarısı Senatodan sonra Ulusal Meclisten de geçti - Son Dakika

Fransa'da polis şiddetini artıracağı ve insan haklarına aykırı maddeler bulundurduğu gerekçesiyle eleştirilen güvenlik yasa tasarısı, parlamentoda kabul edildi.

Bazı maddeleri tartışmalar üzerine yeniden yazılan "Genel Güvenlik" yasa tasarısı, 7 Nisan'da Senatoda kabul edilmesinin ardından bugün Ulusal Mecliste oylamaya sunuldu.

Tasarı, 33 "hayır" oyuna karşı 75 "evet" oyuyla onaylandı.

Genel Güvenlik yasa tasarının yasalaşmadan önce Anayasa Konseyinin denetiminden geçeceği belirtiliyor.

"Polis şiddetine yol açacağı ve özgürlükleri kısıtlayacağı eleştirisi"

Fransa genelinde protestolara neden olan Genel Güvenlik yasa tasarısı, nisanın ilk haftasında Senatodan 98 "hayır" oyuna karşı 241 "evet" oyuyla geçmişti.

22. maddesi, polislerin ve jandarmanın gösterileri izlemek için insansız hava araçları kullanmasını içeren tasarıda, polisin kamusal alanda çekilmiş görüntüleri kullanma yetkisi genişletiliyor ve güvenlik güçlerinin gösterilerde helikopter ya da insansız hava araçlarıyla çektiği videoları yayınlamasına imkan tanıyor.

Tasarının, güvenlik güçlerinin görüntülerini yayınlayanlara 1 yıl hapis ve 45 bin avroya kadar para cezası verilmesini öngören 24. maddesinin artan tepkiler üzerine yeniden düzenlenmesi kararlaştırılmıştı.

Genel Güvenlik yasa tasarısı, polis şiddetine yol açacağı ve özgürlükleri kısıtlayacağı gerekçesiyle ülkede aylarca süren protesto gösterilerine neden olmuştu.