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Son dakika haberleri! Fransa'da yakından takip edilen Bacot davasında tahliye kararı - Son Dakika

Son dakika haberleri! Fransa'da yakından takip edilen Bacot davasında tahliye kararı

26.06.2021 02:36
Son dakika haberleri! Fransa'da yakından takip edilen Bacot davasında tahliye kararı, System.String[]

Son dakika haber: Fransa'da önce üvey babası sonra da kocasıyken kendisine yıllarca cinsel şiddet uygulayan kişiyi öldüren Valerie Bacot serbest bırakılırken, 12 yaşından bu yana cinsel şiddet mağduru olan Bacot, mahkemeden alkışlarla uğurlandı.

Fransa'da önce üvey babası sonra da kocasıyken kendisine yıllarca cinsel şiddet uygulayan kişiyi öldüren Valerie Bacot serbest bırakılırken, 12 yaşından bu yana cinsel şiddet mağduru olan Bacot, mahkemeden alkışlarla uğurlandı.

Fransa'da medya ve kamuoyunun yakından takip ettiği Valerie Bacot davası sona erdi. Önce üvey babası sonra da kocasıyken kendisine yıllarca cinsel şiddet uygulayan kişiyi öldüren Bacot serbest bırakıldı. Mahkeme, 5 günlük yargılamanın ardından 4 yıl hapis cezasına çarptırdığı Bacot'ın, 1 yılını tutuklu geçirmesini göz önünde bulundurarak, 3 yıl tedavi görme şartı ile serbest kalmasına karar verdi.

Alkışlarla mahkemeden uğurlanan Bacot, "Mahkemeye ve destek veren herkese teşekkür etmek istiyorum. Tüm kadınlar ve mağdurlar için şimdi yeni bir mücadele başlıyor. Zihinsel ve fiziksel olarak rahatladım" dedi.

Bacot davası, ülkede kadına şiddetle mücadele açısından emsal olarak nitelendiriliyor. Bacot'un yaşadıkları Fransa'yı ayağa kaldırırken, serbest bırakılması için başlatılan imza kampanyasında 600 bin imza toplanmıştı.

Ne olmuştu?

Bacot, 12 yaşından bu yana üvey babası Daniel Polette'in tacizlerine maruz kaldığını, daha sonra da kendisini evliliğe zorladığını öne sürmüştü. Polette'i 2016'da vurarak öldürdüğünü itiraf eden Bacot, cesedi çocuklarının yardımı ile sakladığını da açıklamıştı. - PARİS

Fransa, Medya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Fransa'da yakından takip edilen Bacot davasında tahliye kararı - Son Dakika


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