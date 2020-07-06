Son dakika haberleri: Fransa'da yeni Başbakan Jean Castex'den kabine değişikliği - Son Dakika

Fransa'da yeni Başbakan Jean Castex, göreve gelmesinin ardından kabineyi değiştirdi.

Fransa'da geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, başkanlık görevinden istifa eden Edouard Philipp'in yerine Jean Castex'i atamıştı. Castex, göreve gelmesinin ardından kabine değişikliğine giderek 17 kadın ve 14 erkek olmak üzere 31 isimden oluşan kabinesini açıkladı. Elysee Sarayı Genel Sekreteri Alexis Kohler, yaptığı açıklamada Castex'in kabinede yaptığı değişiklikleri duyurdu. Kohler, Çevre Bakanı Elisabeth Borne'nin yerine Barbara Pompili'nin, Adalet Bakanı Nicole Belloubet'in yerine Eric Dupond-Moretti'nin, Kültür İşlerinden Sorumlu Bakan Franck Riester'in yerine Roselyne Bachelot'un, Cinsiyet Eşitliği Bakanı Marlne Schiappa'nın yerine Elisabeth Moreno'nun, İçişleri Bakanı Christophe Castaner'in yerine Gérald Darmanin'in getirildiğini duyurdu. Genel Sekreter, bunlar dışında kalan kabine üyelerinde ise değişikliğe gidilmediğini ve görevlerine devam edeceklerini açıkladı.

Öte yandan, yeni kabine yarın Macron'un başkanlığında ilk toplantısını yapacak.

(İHA)