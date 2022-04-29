Son dakika haberleri... Fransa ekonomisini Rusya-Ukrayna savaşı frenledi - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri... Fransa ekonomisini Rusya-Ukrayna savaşı frenledi

29.04.2022 11:23
Son dakika haberleri... Fransa ekonomisini Rusya-Ukrayna savaşı frenledi

Edinilen son dakika gelişmesine göre Fransa ekonomisi, Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte yüksek enerji fiyatlarının iç talebi zayıflatması nedeniyle ilk çeyrekte beklenen büyümeyi gösteremedi.

Fransa ekonomisi, Rusya- Ukrayna savaşıyla birlikte yüksek enerji fiyatlarının iç talebi zayıflatması nedeniyle ilk çeyrekte beklenen büyümeyi gösteremedi.

Fransa Ulusal İstatistik Enstitüsü'nün (INSEE) öncü verilerine göre, Fransa'da Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH), yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla herhangi bir büyüme kaydedemedi.

Beklenti ekonominin yüzde 0,3 genişlemesi yönündeydi.

Avrupa'nın ikinci en büyük ekonomisi, geçen yılın son çeyreğinde revize olarak yüzde 0,8 büyümüştü.

İlk çeyrekte Fransa ekonomisinde büyüme olmamasında kişisel tüketim harcamalarındaki düşüş etkili oldu. Hane halkı harcamaları, yüksek enerji fiyatları ve Rusya-Ukrayna savaşının tüketici güvenini sarsmasıyla ilk çeyrekte yüzde 1,3 düşüş gösterdi. Sabit yatırımlar ise sadece yüzde 0,2 arttı.

Çeyrek bazda ele alındığında, yurt içi talep büyümeye yüzde eksi 0,6 katkı yaptı. İlk çeyrekte ihracat yüzde 1,5 ve ithalat 1,1 artış gösterdi. Böylece yılın ilk çeyreğinde dış ticaret GSYH'ye yüzde 0,1 katkı sağladı.

Geçen yıl ülke ekonomisi yüzde 7 genişleyerek, 1969'dan bu yana en güçlü büyümeyi kaydetmişti.

Hükümet, Fransız ekonomisinin bu yıl en az yüzde 4 genişlemesini beklerken, savaşla yükselen enerji fiyatlarıyla zor durumda kalan tüketicilere yardımcı olmak için 25 milyar avroluk bir önlem paketi açıklamıştı.

ING Fransa ekonomistlerinden Charlotte de Montpellier, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Fransız ekonomisinin yılın ilk üç ayındaki beklenmedik yavaşlamanın gelecek için iyiye işaret olmadığını belirterek, zayıf tüketici talebi, şirketler üzerindeki fiyat baskıları ve Çin'deki Kovid-19 karantinalarının tedarik zincirinde kesintiye neden olması nedeniyle Fransa'nın ekonomik büyümesinin bu yıl zayıf kalacağını ifade etti.

Montpellier, "Önümüzdeki çeyrekler için büyüme görünümü pek parlak değil. Ekonomide giderek daha geniş alana yayılan enflasyondaki keskin yükseliş, hane halkı gelirleri üzerinde baskı oluşturuyor." ifadesini kullandı.

YORUMLAR
500
Son dakika haber... Rusya, savaşın başından bu yana fosil yakıt ihracatından 63 milyar avro gelir sağladı Son dakika haber... Rusya, savaşın başından bu yana fosil yakıt ihracatından 63 milyar avro gelir sağladı Büyüksimitci: 'Savaş başta enerji başta olmak üzere ülkemizi etkiliyor' Büyüksimitci: 'Savaş başta enerji başta olmak üzere ülkemizi etkiliyor'

Ukrayna, Fransa, Enerji, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Fransa ekonomisini Rusya-Ukrayna savaşı frenledi - Son Dakika


Son Dakika
11:40 Depremzede ile duşakabin tartışması yaşayan Elazığ Belediye Başkanı görüntülerle ilgili CHP'yi ve gazeteciyi suçladı:
11:29 Duvarı delerek soygun yaptı, bir de karşılaştığı vatandaşlara selam verdi
11:23 Çin'de uygulanan 'sıfır kovid' politikası sertleşti! Vatandaşlar çileden çıktı
11:15 3 yaşındaki çocuk Kırşehir'deki yangında hayatını kaybetti
11:14 29 Nisan'da altının gram fiyatı 913 lira seviyesinden işlem görüyor
11:13 Sattığı daireye talep çok olunca ev turunu ücretli yaptı: Hafta içi 100, hafta sonu 150 TL
11:11 Yılan hikayesine döndü: Sarı kırmızlılarda seçim iptal!
11:09 Tedavisi için 1,5 milyon TL harcadığı kedisinin ölüm haberiyle yıkılan Esra Sönmezer, canlı yayında gözyaşlarına boğuldu
01:10 Kılıçdaroğlu'ndan 10 gündür elektriği kesik olan AK Parti seçmeni aileye ziyaret: 4 aydır kiralarını da ödememişler
10:56 Şile'deki kapalı havuz, hayvanlar için ölüm tuzağına dönüştü! Suya gömülmüş çok sayıda köpek ve kedi ölüsü bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2022 11:50:39. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Fransa ekonomisini Rusya-Ukrayna savaşı frenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement