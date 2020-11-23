Son dakika haberleri: Fransa eski cumhurbaşkanı Sarkozy yolsuzluktan bugün hakim karşısına çıkacak - Son Dakika

Son dakika haberleri: Fransa eski cumhurbaşkanı Sarkozy yolsuzluktan bugün hakim karşısına çıkacak

23.11.2020 07:55
Son dakika haberleri: Fransa eski cumhurbaşkanı Sarkozy yolsuzluktan bugün hakim karşısına çıkacak, System.String[]

Son dakika haber: Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy Pazartesi günü yargıca rüşvet vermeye çalışmak iddiasıyla hakim karşına çıkacak.

Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy Pazartesi günü yargıca rüşvet vermeye çalışmak iddiasıyla hakim karşına çıkacak. Sarkozy'nin 2007 başkanlık kampanyası için ünlü kozmetik firması mirasçısı Liliane Bettencourt'tan yasadışı ödemeleri kabul ettiği iddialarına ilişkin bir soruşturma hakkında gizli bilgiler talep ettiği yargıç Gilbert Azibert'e Monako'da iş bulmayı teklif ettiği iddia ediliyor.

Fransa'yı 2007-2012 yılları arasında yöneten eski Cumhurbaşkanı Sarkozy, aleyhindeki tüm soruşturmalarda herhangi bir haksızlık olduğunu inkar etmiş ve davaların düşmesi için mücadele etmişti. Soruşturmayı yürüten müfettişler, Sarkozy'nin 2007'deki başkanlık seçimi kampanyasında Libya'nın finansmanı iddialarını araştırırken, 2013 yılından beri Sarkozy ve avukatı Thierry Herzog arasındaki konuşmaları dinliyorlardı.

SAHTE İSİMLİ CEP TELEFONU DİNLEMELERİDinlemeler sırasında müfettişler, Sarkozy ve avukatının sahte isimle kayıtlı cep telefonlarını kullanarak iletişim kurduğunu öğrendi. Sarkozy'nin telefonu Paul Bismuth adına kayıtlıydı. Dinlemeler sonucunda Sarkozy ile avukatı Herzog'un, Liliane Bettencourt soruşturması hakkında bilgi sahibi olan yargıç Gilbert Azibert'le iletişime geçmeyi planladıkları ortaya çıktı. Nicolas Sarkozy, bugün bu iddialar çerçevesinde hakim karşısına çıkacak.


Son dakika haberleri: Fransa eski cumhurbaşkanı Sarkozy yolsuzluktan bugün hakim karşısına çıkacak
Son dakika haberleri: Fransa eski cumhurbaşkanı Sarkozy yolsuzluktan bugün hakim karşısına çıkacak

Nicolas Sarkozy, Cumhurbaşkanı, Pazartesi, Fransa, Dünya, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Son dakika haberleri: Fransa eski cumhurbaşkanı Sarkozy yolsuzluktan bugün hakim karşısına çıkacak - Son Dakika Dünya


YORUMLAR

Son Dakika

MasterChef Türkiye'den elenen yarışmacı Ayyüce oldu Bursa Valiliği, Bakan yardımcısı için açıldığı iddia edilen restoranda kız isteme merasimi yapıldığını açıkladı Çin'den şok görüntüler! SARS virüsü nedeniyle karantinaya alınmak istenen 14 bin kişi kaçmaya çalıştı Selin Ciğerci'nin arabasında açıklama yapan Melisa Emirbayer: Seren Serengil tarafından oyuna getirildim Kadirli Devlet Hastanesi'nde görev yapan 50 sağlık çalışanının korona testi pozitif çıktı Başakşehir teknik heyetinin mağlubiyet sözleri Beşiktaşlıları kızdırdı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Fitne ateşi" yorumu sonrası AK Partili isimlerden Arınç'a peş peşe istifa çağrısı Öfkelenen koca, hareket halindeki araçtan eşini attı! Talihsiz kadın feci şekilde can verdi
Putin, Ermenistan'ı üzecek gerçeği bir kez daha dile getirdi: Dağlık Karabağ, Azerbaycan'ın ayrılmaz bir parçası Putin, Ermenistan'ı üzecek gerçeği bir kez daha dile getirdi: Dağlık Karabağ, Azerbaycan'ın ayrılmaz bir parçası         
07:34
Çin'de 14 bin kişinin karantinaya alınmasına neden olan SARS virüsü Irak'ta da görüldü Çin'de 14 bin kişinin karantinaya alınmasına neden olan SARS virüsü Irak'ta da görüldü         
23:58
Ankaragücü teknik direktör Fuat Çapa ile yollarını ayırdı Ankaragücü teknik direktör Fuat Çapa ile yollarını ayırdı         
22:21
Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu: Alaattin Çakıcı devlet adamıdır, ağabeyim hastadır Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu: Alaattin Çakıcı devlet adamıdır, ağabeyim hastadır         
21:39
Hollanda diken üstünde! Henüz koronavirüs salgını bitmeden kuş gribi patlak verdi Hollanda diken üstünde! Henüz koronavirüs salgını bitmeden kuş gribi patlak verdi         
20:54
Oyuncu Sean Connery'nin ölüm haberini yeni duyan Rasim Ozan Kütahyalı kendine kızdı: Allah benim belamı versin Oyuncu Sean Connery'nin ölüm haberini yeni duyan Rasim Ozan Kütahyalı kendine kızdı: Allah benim belamı versin         
20:23
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan günlük vaka sayısına ilişkin çarpıcı sözler Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan günlük vaka sayısına ilişkin çarpıcı sözler         
18:53
Dünya Sağlık Örgütü: 2021'in başında Avrupa'da üçüncü dalgayı bekliyoruz Dünya Sağlık Örgütü: 2021'in başında Avrupa'da üçüncü dalgayı bekliyoruz         
17:04
Paşinyan, Karabağ yenilgisi üzerine istifasını isteyen Rusya'ya sert çıktı: Kolaysa gelin Türklerle siz savaşın Paşinyan, Karabağ yenilgisi üzerine istifasını isteyen Rusya'ya sert çıktı: Kolaysa gelin Türklerle siz savaşın         
16:01
İl Kongresi'nde salondakileri sessiz bulan Erdoğan'dan sitem: Eskiden salonlar sürekli olarak alkışlarla inlerdi İl Kongresi'nde salondakileri sessiz bulan Erdoğan'dan sitem: Eskiden salonlar sürekli olarak alkışlarla inlerdi         
15:44
'Kim Milyoner Olmak İster' programına katılan yarışmacı ablasına yaptıklarıyla şaşırttı! Tuvalete kilitleyip, kelepçelemiş 'Kim Milyoner Olmak İster' programına katılan yarışmacı ablasına yaptıklarıyla şaşırttı! Tuvalete kilitleyip, kelepçelemiş         
14:57
3 kez ortadan kaybolan liseli kız uyuşturucu bağımlısının evinde bulundu! Anne yaşananlara isyan etti 3 kez ortadan kaybolan liseli kız uyuşturucu bağımlısının evinde bulundu! Anne yaşananlara isyan etti         
13:31
Otogarda iğrenç tuzak! Otogarda iğrenç tuzak! "Polisiz" deyip otele götürdükleri genç kıza dehşeti yaşattılar         
13:05
'İkiye tam bölünemeyen sayıyı' bilebilmek için jokerlerini kullanan yarışmacı sosyal medyanın gündemine oturdu 'İkiye tam bölünemeyen sayıyı' bilebilmek için jokerlerini kullanan yarışmacı sosyal medyanın gündemine oturdu         
11:04
"Korona aşısı ücretsiz mi yapılacak?" sorusuna Sağlık Bakanı Koca'dan yanıt: Risk grubundaki 5 milyon kişi ücretsiz aşılanacak         
10:51
Oyuncu Emre Karayel ve Gizem Demirci evlendi Oyuncu Emre Karayel ve Gizem Demirci evlendi         
09:44
Koronavirüsü yenen Timuçin Esen, Hekimoğlu setine geri döndü Koronavirüsü yenen Timuçin Esen, Hekimoğlu setine geri döndü         
02:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2020 08:05:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri: Fransa eski cumhurbaşkanı Sarkozy yolsuzluktan bugün hakim karşısına çıkacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei