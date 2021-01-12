Son dakika haberleri! Fransa, İsrail'in Batı Şeria'da yasa dışı 850 konut daha inşa etme kararını kınadı - Son Dakika

Fransa, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da Yahudi yerleşimciler için yasa dışı 850 konut daha inşa etme kararını kınadı.

Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Agnes von der Mühll, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Ülkesinin İsrail'in Batı Şeria'da Yahudi yerleşimciler için konut inşa etme kararını kınayan Mühll, İsrail makamlarını bu kararını hayata geçirmemeye çağırdı.

Mühll, tarafları her türlü tek taraflı önlemlerden kaçınmaya davet etti.

İsrail makamlarının gelecek hafta Yahudi yerleşimciler için Batı Şeria'da 850 konut daha inşa edilmesi kararını onaylayacağı belirtilmişti.