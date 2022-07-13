Fransa'nın güneyinde orman yangını: Bin 500 hektar kül oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Fransa'nın güneyinde orman yangını: Bin 500 hektar kül oldu

13.07.2022 11:42

- Fransa'nın güneyinde orman yangını: Bin 500 hektar kül oldu Fransa'nın güneybatısındaki Gironde bölgesinde çıkan orman yangınında bin 500 hektar arazinin küle döndüğü belirtildi.

- Fransa'nın güneyinde orman yangını: Bin 500 hektar kül oldu

BORDEAUX - Fransa'nın güneybatısındaki Gironde bölgesinde çıkan orman yangınında bin 500 hektar arazinin küle döndüğü belirtildi.

Avrupa ülkeleri, sıcak hava dalgası nedeniyle çıkan orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Fransa'nın güneybatısındaki Gironde bölgesinde çıkan orman yangınında bin 500 hektarlık alan küle dönerken, binlerce turist ise güvenli bölgelere tahliye edildi. Gironde bölgesi idaresinden yapılan açıklamada, yangına 4 uçak ve farklı bölgelerden gelen çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği belirtildi.

Alevlerin henüz kontrol altına alınamadığı ve bölgede en şiddetli yangının yaşandığı Landiras'da yolların giriş çıkışlara kapatıldığı ve yüzlerce kişinin tahliye edildiği bildirildi. La Teste-de-Buch bölgesinde ise çevredeki kamp alanlarından en az 6 bin kişinin tahliye edildiği kaydedildi. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, alevlere en az 400 itfaiyecinin müdahale ettiği ve şiddetli rüzgar nedeniyle yangının kontrol altına alınamadığı kaydedildi.

YORUMLAR
500
500 koyun kestirdi binlerce aileye et dağıttı 500 koyun kestirdi binlerce aileye et dağıttı AVCILAR'DA SAHTE DOLARLA 500 LİRALIK HALI VE BİN 100 LİRA ALIP KAYBOLDU AVCILAR'DA SAHTE DOLARLA 500 LİRALIK HALI VE BİN 100 LİRA ALIP KAYBOLDU
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Fransa'nın güneyinde orman yangını: Bin 500 hektar kül oldu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:25 İtalyan basketbolcu Alessandro Gentile balkondan aşağı düştü! Bilincini kaybetti
12:14 Dünyanın gözü Türkiye'de! Tahıl koridoru için heyetler İstanbul'a gelmeye başladı
12:09 Korkudan tahtanın altına bakamayan kiracı evin banyosunda 60 yılanla karşılaştı!
12:01 Kadınların fotoğraflarını çektiği iddiasıyla dövülen yabancı uyruklu adamın telefonunda herhangi bir fotoğrafa rastlanmadı
11:57 Ece Erken, öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun doğum gününü kutladı: Elbet kavuşacağız
11:34 Fenerbahçe yeni golcüsünü buldu! Liverpool'dan ayrılan Roberto Firmino ile yakından ilgileniyor
11:25 Bayramda yaşanan trafik kazaları nedeniyle 31 vatandaşımız hayatını kaybetti
11:04 Korkunç olay! Ateş gibi bir arabada unutulan küçük çocuk, boğularak can verdi
10:45 200 yıl önce terk edilen ve hiç dokunulmayan madendeki yazı arkeologları büyüledi: Burası geçmişe açılan bir pencere
22:17 Halay çekerken kalp krizi geçiren adam, hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2022 12:33:30. #1.11#
SON DAKİKA: Fransa'nın güneyinde orman yangını: Bin 500 hektar kül oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement