Üye Girişi
Son dakika haberi | Fransa'nın Martinik Adası'nda polis ve itfaiyecilere ateş açıldı - Son Dakika

Son dakika haberi | Fransa'nın Martinik Adası'nda polis ve itfaiyecilere ateş açıldı

23.11.2021 23:22

Edinilen son dakika haberine göre - Fransa'nın Martinik Adası'nda polis ve itfaiyecilere ateş açıldı Fransa'nın denizaşırı topraklarından Martinik Adası'nda polis yetkilileri, gece saatlerinde protestolara müdahale eden polis ve itfaiyecilere 9 milimetre çapında mermiler kullanılarak ateş açıldığını kaydetti.

- Fransa'nın Martinik Adası'nda polis ve itfaiyecilere ateş açıldı

PARİS - Fransa'nın denizaşırı topraklarından Martinik Adası'nda polis yetkilileri, gece saatlerinde protestolara müdahale eden polis ve itfaiyecilere 9 milimetre çapında mermiler kullanılarak ateş açıldığını kaydetti.

Fransa'nın denizaşırı topraklarından olan ve Karayipler'de yer alan Guadeloupe Adası'nın ardından dün akşam Martinik Adası da protestolara sahne olmuştu. Martinik'te sendikaların çağrısı üzerine dün Martinik'in başkenti Fort-de-France'da bir araya gelen yüzlerce işçi, hükümetten özellikle bakıcıların korona virüse (Covid-19) karşı aşı zorunluluğunun ve Covid-19 sağlık kartı uygulamasının kaldırılması, emeklilik reformu, eğitim sektöründeki sağlık personelinin şartlarının diğer eğitim personeli ile uyumlu hale getirilmesini talep etmişti. Dün patlak veren protestolara ilişkin polis tarafından bugün yapılan açıklamada, polis ve itfaiyecilerin dün yerel saatle gece yarısı Fort-de-France'da bir otoyolda müdahalede bulunduğu sırada silahlı saldırıya hedef olduğu ifade edildi. Polis, başkent sokaklarında çöp ve otomobil yakan protestocuların, olay yerine sevk edilen polis ve İtfaiyecilere 9 milimetre çapında mermiler kullanarak ateş açtığını kaydetti.

Ayrıca Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin ve Denizaşırı Topraklar Bakanı Sebastien Lecornu tarafından sabah saatlerinde yapılan açıklamada yaptığı açıklamada, Guadeloupe Adası'nda da jandarma güçlerine ateş açıldığı ifade edildi. Sendikalar tarafında yapılan açıklamada ise, eylemlerin şiddetinin artma nedeninin hükümetin eylemcileri dinlememesi olduğunu belirtirken, Force Ouvriere Martinique Sendikası'nın Genel Sekreteri Eric Bellemarre, sabah saatlerinde yerel bir radyo kanalına yaptığı açıklamada, "Valinin bize saygı duymasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Neler olmuştu ?

Bu ayın başlarında Fransız hükümeti, Fransız denizaşırı topraklarındaki tüm sağlık çalışanlarının Covid-19'a karşı aşılanması gerektiğini açıklamıştı. Aşı kararı ise, Guadeloupe adasında kitlesel protestolara yol açmış, çıkan olaylarda polisle çatışan protestocular, dükkanları ve eczaneleri kundaklamış ve yağmalamıştı. Daha sonra protestolar Martinik Adası'na sıçramış, öfkeli işçiler, başkentte yollarda barikatlar kurarak ve ateşler yakarak, otoyolları araç trafiğine kapatmıştı. işçiler, gösterinin ilk gününün sonunda Martinik Valisi ile görüşme talep etmiş, fakat talepleri Vali tarafından reddedilmişti. Görüşme talebinin reddedilmesi ise işçilerin kızgınlığını arttırarak, protestoların daha da şiddetlenmesine neden olmuştu. Darmanin ise yaptığı açıklamada, kamu düzeni yeniden sağlanmadan işçilerin şartlarını ve taleplerini tartışmanın mümkün olmadığını belirtmişti.

Son dakika haberi | Fransa'nın Martinik Adası'nda polis ve itfaiyecilere ateş açıldı
Son dakika haberi | Fransa'nın Martinik Adası'nda polis ve itfaiyecilere ateş açıldı
Son dakika haberi | Fransa'nın Martinik Adası'nda polis ve itfaiyecilere ateş açıldı
Son dakika haberi | Fransa'nın Martinik Adası'nda polis ve itfaiyecilere ateş açıldı

Koronavirüs, Fransa, Polis, Aşı, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Fransa'nın Martinik Adası'nda polis ve itfaiyecilere ateş açıldı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Barış Pınarı bölgesinden acı haber! Binbaşı Mete Yıldırım şehit düştü 23:20 Barış Pınarı bölgesinden acı haber! Binbaşı Mete Yıldırım şehit düştü Son Dakika! Erdoğan'dan öğretmenlere 3600 Ek Gösterge haberi: Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum 21:12 Son Dakika! Erdoğan'dan öğretmenlere 3600 Ek Gösterge haberi: Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum Döviz kuru rekor kırıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken çıkış: Ekonomisi güçlü Türkiye'ye hiç olmadığı kadar yakınız 15:36 Döviz kuru rekor kırıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken çıkış: Ekonomisi güçlü Türkiye'ye hiç olmadığı kadar yakınız
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu: Cumartesi Anneleri haklı ama Diyarbakır Anneleri de haklı 14:39 CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu: Cumartesi Anneleri haklı ama Diyarbakır Anneleri de haklı Çektirdikleri hatıra fotoğrafına bakan arkadaşlar, esrarengiz cisim karşısında şaşkınlık yaşadı 14:33 Çektirdikleri hatıra fotoğrafına bakan arkadaşlar, esrarengiz cisim karşısında şaşkınlık yaşadı İstihbarat raporu yankı uyandırdı: Rusya 100 bin asker ile savaşa hazırlanıyor, ocak ayında 3. Dünya Savaşı çıkacak 11:57 İstihbarat raporu yankı uyandırdı: Rusya 100 bin asker ile savaşa hazırlanıyor, ocak ayında 3. Dünya Savaşı çıkacak
Seyhan Soylu, kısa süre önce barıştığı Deniz Akkaya'ya elini öptürdü 11:36 Seyhan Soylu, kısa süre önce barıştığı Deniz Akkaya'ya elini öptürdü Devlet Bahçeli: Yüzde 40'ı dillendirmek başkalarının değirmenine su taşımaktır 11:23 Devlet Bahçeli: Yüzde 40'ı dillendirmek başkalarının değirmenine su taşımaktır

Son Dakika Haberleri
23:14 Enerji satışında TRT payının kalkması hakkındaki teklif, Komisyon'dan geçti
23:13 Manchester United, Şampiyonlar Ligi'nde tur biletini garantiledi! Ronaldo kariyerinde topu 799. kez filelere gönderdi
22:46 Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "güçlü ve büyük Türkiye" paylaşımı yaptı
22:21 "Takdir Türk milletinin" diyen Ekrem İmamoğlu, kur artışının İBB'ye maliyetini açıkladı
22:18 Derbiye yedek başlamasının ardındaki gerçek ortaya çıktı! Chelsea, Attila Szalai transferini bitirdi
22:06 Tarım Kredi Kooperatif marketleri stokçuluğun önüne geçmek için kolları sıvadı! 3 temel gıdaya bir adetlik kota uygulaması getirildi
21:55 Açık cezaevlerindeki hükümlülerin koronavirüs izni uygulaması için nihai karar verildi
21:32 Kurdaki belirsizlik sebebiyle satışlarını durdurduğu öne sürülen Pelit Şirketler Grubu tüm iddiaları yalanladı
21:26 Son Dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunu yayınladı! 23 Kasım Salı günü vaka sayıları
21:17 Lionel Messi, Barcelona'ya geri dönüş sinyali verdi
Bayern Münih, Ukrayna'da turladı! Lucescu'nun öğrencileri, Şampiyonlar Ligi'ne veda etti Bayern Münih, Ukrayna'da turladı! Lucescu'nun öğrencileri, Şampiyonlar Ligi'ne veda etti         
23:30
Enerji satışında TRT payının kalkması hakkındaki teklif, Komisyon'dan geçti Enerji satışında TRT payının kalkması hakkındaki teklif, Komisyon'dan geçti         
23:14
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, döviz kurundaki yükseliş sonrası Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu ile görüştü Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, döviz kurundaki yükseliş sonrası Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu ile görüştü         
17:06
Müslüme Yağal'ın tutuklanan dedesi, drone ile yapılan arama çalışmalarını izlemiş Müslüme Yağal'ın tutuklanan dedesi, drone ile yapılan arama çalışmalarını izlemiş         
14:42
Seren Serengil'den Aynur Aydın'a olay sözler: Kılıfını hazırladın Seren Serengil'den Aynur Aydın'a olay sözler: Kılıfını hazırladın         
14:35
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Erken seçim falan olmayacak Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Erken seçim falan olmayacak         
13:11
Trabzonsporlu taraftarlar Güntekin Onay'a tepki yağdırıyor Trabzonsporlu taraftarlar Güntekin Onay'a tepki yağdırıyor         
11:43
10 yıl önce kendisini yaralayan amcasının hapisten çıktığını duyunca çıldırdı! 10 yıl önce kendisini yaralayan amcasının hapisten çıktığını duyunca çıldırdı!         
11:33
Müslüme'nin ölümüyle tutuklanan dedenin arama çalışmalarındaki sözleri ortaya çıktı Müslüme'nin ölümüyle tutuklanan dedenin arama çalışmalarındaki sözleri ortaya çıktı         
10:40
Bakan Bilgin: Asgari ücrette aralık sonunu beklemeyeceğiz, 1-2 hafta içinde tamamlayacağız Bakan Bilgin: Asgari ücrette aralık sonunu beklemeyeceğiz, 1-2 hafta içinde tamamlayacağız         
10:26
Son Dakika! "Favipiravir etkisiz çıktı" iddialarına Sağlık Bakanı Koca'dan cevap: Etkili olduğunu gösteren epey çalışma vardı Son Dakika! "Favipiravir etkisiz çıktı" iddialarına Sağlık Bakanı Koca'dan cevap: Etkili olduğunu gösteren epey çalışma vardı         
10:22
Süleyman Soylu'dan 10 bin dolar alan siyasetçi açıklaması: Devletin kayıtlarında var, açığa çıkacak Süleyman Soylu'dan 10 bin dolar alan siyasetçi açıklaması: Devletin kayıtlarında var, açığa çıkacak         
09:54
Kılıçdaroğlu'nun pazar alışverişinde en çok duyduğu cümle "Bizi kurtarın!" Kılıçdaroğlu'nun pazar alışverişinde en çok duyduğu cümle "Bizi kurtarın!"         
09:25
WhatsApp'tan heyecanlandıran yeni özellik! WhatsApp'tan heyecanlandıran yeni özellik!         
08:38
Yörük kızı Müslüme'nin dedesi tutuklandı, aile üyeleri serbest bırakıldı Yörük kızı Müslüme'nin dedesi tutuklandı, aile üyeleri serbest bırakıldı         
07:59
Eda Ece, basketbolcu sevgilisiyle pozlarını paylaştı Eda Ece, basketbolcu sevgilisiyle pozlarını paylaştı         
07:58
Son dakika! Bulgaristan'da alev alan yolcu otobüsünde en az 46 kişi yanarak öldü Son dakika! Bulgaristan'da alev alan yolcu otobüsünde en az 46 kişi yanarak öldü         
07:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2021 23:35:11. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberi | Fransa'nın Martinik Adası'nda polis ve itfaiyecilere ateş açıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement