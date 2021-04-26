Son dakika haberleri! Fransa Savunma Bakanı, askerlerin Macron'u uyardığı e-bildiriyi "sorumsuzluk" olarak niteledi - Son Dakika

Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, aralarında emekli generallerin de bulunduğu bir grup askerin Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a iç savaş uyarısı yaptığı e-bildiriyi "sorumsuzluk" olarak nitelendirdi.

Parly, sol muhalefetin, hükümetin e-bildiriye sessiz kalmasına yönelik tepkisinin ardından Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bu sorumsuz metin, orduda herhangi bir görevi bulunmayan ve temsil yetkisi olmayan emekli askerler tarafından imzalanmıştır." ifadesini kullandı.

"Le Pen'in önerdiği ordunun siyasallaşması, Fransa'yı zayıflatır"

Ordunun siyaset karşısındaki eylemlerine, tarafsızlık ve sadakat olan değişmez ilkelerinin rehberlik ettiğini kaydeden Parly, aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisinin (RN) lideri Marine Le Pen'in e-bildiriye imza atan askerleri saflarına davet etmesine de tepki gösterdi.

Parly, "Le Pen'in ifadeleri, ordu kurumunu ciddi şekilde yanlış anladığını gösteriyor. Bu, ordunun lideri olmak isteyen biri için oldukça endişe verici. Le Pen'in önerdiği ordunun siyasallaşması, Fransa'yı zayıflatır. Ordu, seçim kampanyası için değil Fransa'yı savunmak ve Fransız halkını korumak için var." ifadesine yer verdi.

E-bildirinin başındaki isimden "insanlar siyasetçilere değil bize güveniyor" açıklaması

Diğer yandan e-bildirinin arkasındaki emekli Jandarma Komutanı General Jean-Pierre Fabre-Bernabac, konuk olduğu televizyon programındaki açıklamasında, "İnsanlar, siyasetçilere değil, bize güvendiklerini söylüyor." dedi.

Bernabac, ülkenin köklerine ve varlığına hala inanan kişilerin olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Ben şunları söyledim; bu şekilde devam ederse öyle bir zaman gelecek ki ordu müdahale etmek durumunda kalacak. ya sivillerin yönetimde olduğu acil durum çerçevesinde ya gücün orduda olduğu sıkıyönetim çerçevesinde."

Askerlerden, Macron'a "ülkede büyüyen kaosu engellemezsen iç savaş çıkar" uyarısı

Aralarında 20 emekli general ile emekli ve muvazzaf subayların bulunduğu askerler, Valeurs Actuelles sitesinde yayımladıkları açık mektupta, ülkede büyüyen bir kaos olduğu iddiasında bulunarak Cumhurbaşkanı Macron'a bu kaosu engellemezse iç savaş çıkacağı ve ölümlerden sorumlu olacağı uyarısında bulunmuştu.

İslamcılık ve banliyölerde yaşayanların Fransa'da toplumsal bölünmeye yol açtığı iddia edilen mektupta, askerler yöneticilerin bu tehlikeleri yok etmesi gerektiğini savunmuştu.

Aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisinin (RN) lideri Marine Le Pen, e-bildiriye imza atan askerleri saflarına davet etmişti.

Fransa'da muhalefetin sol kanadındaki Boyun Eğmeyen Fransa Hareketi (LFI) lideri Jean Luc Melenchon, ordunun lideri olan Cumhurbaşkanı'nın, Valeurs Actuelles'teki yazı ve Marine Le Pen'in buna cevabı karşısında sessiz kalmasının kabul edilemez olduğunu ve konuyu yargıya taşıyacaklarını bildirmişti.

Sosyalist Partinin 2017'deki cumhurbaşkanı adayı ve Generation.S partisinin lideri Benoit Hamon da Twitter'dan, 1961'deki Algiers darbe girişiminden 60 yıl sonra 20 generalin Cumhuriyet'i açıkça askeri darbeyle tehdit ettiğini yazmıştı.

Hamon, Cumhurbaşkanı Macron, Başbakan Jean Castex ve Savunma Bakanı Parly'nin e-bildiriye sessiz kalmasına tepki göstermişti.