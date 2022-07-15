Bu esnada 50 metre uzaklıkta gösterileri izleyen aileden 7 yaşındaki erkek çocuk ile 24 yaşındaki kız kardeşi havai fişeklerin isabet etmesi nedeniyle yaşamını yitirdi. Alanda 1'i ağır 7 kişi de yaralandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri | Fransa Ulusal Bayramı'ndaki havai fişek kazasında 1'i çocuk 2 kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika

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