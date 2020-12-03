Son dakika haberleri: Fransa Ulusal Meclisi, tartışmalı "Dağlık Karabağ tanınsın" kararını onayladı - Son Dakika

Son dakika haberleri: Fransa Ulusal Meclisi, tartışmalı "Dağlık Karabağ tanınsın" kararını onayladı

03.12.2020 21:21
Son dakika haberleri: Fransa Ulusal Meclisi, tartışmalı

Son dakika haberler: Fransa'da Senato'dan sonra Ulusal Meclis de, hükümete, sözde "Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'ni" tanıması çağrısında bulunan kararı onayladı.

Fransa'da Senato'dan sonra Ulusal Meclis de, hükümete, sözde " Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'ni" tanıması çağrısında bulunan kararı onayladı.

Meclis'te sembolik değere sahip karar, 3 "hayır" oyuna karşı 188 "evet" oyuyla kabul edildi. 16 milletvekili ise çekimser oy kullandı.

Kararda, Dağlık Karabağ sorununun nihai çözüme kavuşturulması ve sivil halkın güvenliğinin güvence altına alınması gerektiği belirtildi.

Fransız hükümetinden Avrupalı ortaklarıyla Dağlık Karabağ bölgesine insani yardımları ulaştırması istendiği belirtilen kararda, Fransız hükümetine " Türkiye'nin Dağlık Karabağ ihtilafındaki rolü nedeniyle Avrupa Birliği'ne (AB) üyelik sürecini Avrupalı ortaklarıyla yeniden değerlendirmesi" çağrısında bulunuldu.

Kararda, Fransız hükümetine sözde "Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'ni" tanıma çağrısı yapıldı.

Fransa, Ermenistan'a destek vermekle eleştiriliyor

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Meclis'te yaptığı açıklamada, sözde "Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'ni" tanıma çağrısını kabul etmediğini belirterek, "Ermeni dostlarımızın kendisi bunu istemedi. Böyle bir karar alınırsa kendi kendimizi (AGİT) Minsk Grubundan çıkarmış oluruz ve arabulucu rolümüzden vazgeçmiş oluruz." dedi.

Söz konusu karar kabul edilmesine karşın, Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanan ateşkes anlaşmasında, Dağlık Karabağ'ın statüsünü belirten unsur bulunmuyor.

Ayrıca Birleşmiş Milletler'e (BM) göre, Dağlık Karabağ, Azerbaycan toprağı olarak kabul ediliyor.

Meclis ve Senato'nun bu yönde karar kabul etmesinde Ermeni lobisinin etkisi olduğu değerlendiriliyor. Fransa, AGİT Minsk Grubu Eş Başkanı ülkelerden biri olarak Dağlık Karabağ sorununda tarafsızlığını yitirmekle ve Ermenistan'a destek vermekle eleştiriliyor.

Dağlık Karabağ Cumhuriyeti, Dağlık Karabağ, Senato, Fransa, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Fransa Ulusal Meclisi, tartışmalı 'Dağlık Karabağ tanınsın' kararını onayladı - Son Dakika


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