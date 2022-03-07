Son dakika haberleri... Fransız savaş uçakları "NATO'nun caydırıcılığı kapsamında" Polonya semalarında uçtu - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Fransız savaş uçakları "NATO'nun caydırıcılığı kapsamında" Polonya semalarında uçtu

07.03.2022 01:44
Son dakika haberleri... Fransız savaş uçakları "NATO'nun caydırıcılığı kapsamında" Polonya semalarında uçtu

Son dakika gündem haberi: Ukrayna-Rusya savaşının başlamasıyla birlikte Fransız Rafale savaş uçakları, Polonya hava sahasında devriye uçuşları gerçekleştirmeye başladı.

Ukrayna- Rusya savaşının başlamasıyla birlikte Fransız Rafale savaş uçakları, Polonya hava sahasında devriye uçuşları gerçekleştirmeye başladı.

Fransa Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ukrayna-Rusya savaşının başlamasıyla birlikte Fransız Hava Kuvvetlerine bağlı Rafale savaş uçaklarının, NATO'nun doğu kanadında, ittifakın caydırıcılığı kapsamında Polonya havasında uçtuğu belirtildi.

Rafale uçaklarının ülkenin güneyindeki Mont-de-Marsan hava üssüden günde iki kez kalkış gerçekleştirdiği belirtilen açıklamada, devriye uçuşlarının ardından uçakların tekrar Fransa'ya döndüğü kaydedildi.

Öte yandan 8-9 saat süren devriye uçuşlarında, Rafalelere C-135 ile A330 Phenix MRTT yakıt ikmali uçakları eşlik etti.

Paris yönetimi NATO bünyesinde, Ukrayna'nın komşusu Romanya'ya 500 asker ile zırhlı araç, Estonya'ya ise Mirage 2000 modeli 4 savaş uçağı ve 200–250 asker göndereceğini duyurmuştu.

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Ukrayna, Polonya, Rusya, Savaş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Fransız savaş uçakları 'NATO'nun caydırıcılığı kapsamında' Polonya semalarında uçtu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Fransız savaş uçakları "NATO'nun caydırıcılığı kapsamında" Polonya semalarında uçtu - Son Dakika
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