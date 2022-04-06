Son dakika haberleri: Fransız Thales şirketi, Fas'ta yeni siber güvenlik operasyon merkezi kurdu - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Fransız Thales şirketi, Fas'ta yeni siber güvenlik operasyon merkezi kurdu

06.04.2022 14:15
Son dakika haberleri: Fransız Thales şirketi, Fas'ta yeni siber güvenlik operasyon merkezi kurdu

Son dakika gündem haberine göre Fransız savunma şirketi Thales, Afrika kıtasında düzenlenen siber saldırılara anında müdahale etmek amacıyla Fas'ta yeni siber güvenlik operasyon merkezi kurduğunu açıkladı.

Fransız savunma şirketi Thales, Afrika kıtasında düzenlenen siber saldırılara anında müdahale etmek amacıyla Fas'ta yeni siber güvenlik operasyon merkezi kurduğunu açıkladı.

En büyük ortağının Fransız devleti olduğu Thales'ten yapılan yazılı açıklamada, buranın, dünyada açılan altıncı merkez olduğu bildirildi.

Fas'ta açılan bu merkezin Afrika kıtasındaki siber saldırılara anında müdahale edeceği ifade edilen açıklamada, Afrikalı şirketlerin son dönemde siber saldırılarla daha fazla karşı karşıya kaldığı kaydedildi.

Thales Fas Şubesi Genel Direktörü Hicham Alj, yaptığı açıklamada, Thales'in siber güvenlik alanındaki deneyimlerini Fas'ta güçlendirmekten memnuniyet duyduğunu belirtti.

Alj, bu merkezin kurulmasının şirketin Afrika'da güvenliğin altyapısını geliştirme hedefini gösterdiğini aktardı.

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Afrika, Fas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Fransız Thales şirketi, Fas'ta yeni siber güvenlik operasyon merkezi kurdu - Son Dakika


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