Fransa, Eylül 1921'de Büyük Lübnan Devleti'nin kurulduğunu ilan etmişti. Öte yandan Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta 4 Ağustos'ta meydana gelen şiddetli patlamanın ardından bölgeye giden ilk siyasi lider olan Fransa Cumhurbaşkanı Macron, 3 hafta sonra yeniden Beyrut'u ziyaret ediyor. - BEYRUT

Kalın'dan, Türkiye'nin ülkesini bölmek istediğini öne süren Avusturyalı Bakan'a ironik cevap: Sadece Avusturya'yı mı? Ne ayıp

Samsun'daki vahşi cinayetin firari son faili de yakalandı: Pişmanım hem de çok!