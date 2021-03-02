Son dakika haberleri... Fransız yargısından kardeşinin ölümünden jandarmayı sorumlu tutan siyahi genç kızın sosyal medya paylaşımlarına ceza - Son Dakika

Fransız yargısı, siyahi genç kız Assa Traore'yi, kardeşi Adama'nın Temmuz 2016'daki ölümünden jandarmaları sorumlu tutan sosyal medya paylaşımları nedeniyle masumiyet karinesini ihlal etmekten cezalandırdı.

Paris Temyiz Mahkemesi, jandarmaların Aralık 2019'da mahkemeye taşıdığı, Assa Traore'nin erkek kardeşinin ölümünden jandarmaları sorumlu tutan Eylül-Kasım 2019'daki sosyal medya paylaşımlarının masumiyet karinesini ihlal ettiğine hükmetti.

Mahkeme, genç kızın konuyla ilgili paylaştığı 5 mesajdan 2'sini silmesine, jandarmalara toplam 4 bin avro tazminat ödemesine ve sosyal medya sayfasında 15 gün süresince mahkeme kararını paylaşmasına karar verdi.

Assa Traore, mahkemenin kararına uymayı geciktirdiği her gün için ise 100 avro ceza ödeyecek.

Olay

Adama, 19 Temmuz 2016'da kimlik kontrolünde yaşanan gerilim sonrası karakola götürülmek üzere bindirildiği polis aracında hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından yapılan ilk açıklamalarda, Adama'nın rahatsızlandığı ve ilk yardım ekibine teslim edildiği belirtilmişti. Daha sonra ise Adama'nın doktorun müdahale etmeden önce polis aracında hayatını kaybettiği ortaya çıkmıştı.

Olaya karışan kolluk kuvvetleriyle ilgili herhangi bir soruşturma açılmazken, yargı sürecinden de sonuç çıkmadı.

Adama'nın ölümü sonrası çok sayıda protesto gösterileri düzenlenmiş, kardeşleri ve aile fertlerinden birçoğu gözaltına alınmıştı.

Savcının, "Adama'nın polis şiddetiyle değil enfeksiyon nedeniyle kalp krizi geçirerek ölmüş olabileceği" şeklindeki açıklaması üzerine banliyölerde isyan başlamıştı.