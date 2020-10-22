Son dakika haberleri: Fransızlara göre Macron yönetimi salgın sürecini yönetemiyor - PARİS - Son Dakika

Son dakika haberleri: Fransızlara göre Macron yönetimi salgın sürecini yönetemiyor - PARİS

22.10.2020 13:14

Gelen son dakika haberine göre Fransızlar, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecini yönetemediğini düşünürken, alınan önlemler nedeniyle restoranlar ekonomik olarak ciddi zarar görüyor.

Fransızlar, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecini yönetemediğini düşünürken, alınan önlemler nedeniyle restoranlar ekonomik olarak ciddi zarar görüyor.

Fransa, salgınının başlangıcından bu yana "Avrupa genelinde en yüksek günlük vaka sayılarının kayıtlara geçtiği ülke" olarak dikkati çekiyor. Ülkede 17 Ekim'de 32 bin 427 yeni vakayla salgının başından itibaren hem ülkede hem de Avrupa'daki en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi.

Salgında ikinci dalgadan en çok etkilenen ülkelerin başında gelen Fransa, Kovid-19'la mücadele kapsamında Paris ve çevresinde, Grenoble, Lille, Lyon, Aix-en-Provence, Marsilya, Rouen, Toulouse ve Montpellier kentlerinde 4 hafta süreliğine 21.00-06.00'da "sokağa çıkma" yasağı getirdi. Bu saatlerde restoran ve iş yerleri kapalı tutuluyor.

"Hastanelerin durumu iyileştirilmeli, imkanları artırılmalı"

Salgının gidişatı, alınan önlemler ve hastanelerdeki Kovid-19 tedavi sürecine ilişkin Paris'te yaşayan Fransızlar ve restoran sahipleri, AA muhabirlerine açıklamalarda bulundu.

Soyadını vermek istemeyen genç Fransız kadın Marie, ülkede salgın açısından istikrarsız, endişe verici bir vaziyet bulunduğunu söyledi. "Hastanelerde imkanların yetersizliği nedeniyle süreç korkutucu boyuta ulaştı." diyen Marie, salgını durdurmaya yönelik önlemlerin yetersizliğine işaret etti. Marie, "Sokağa çıkma yasağı' kararının neden alındığını anlamıyorum, ulaşım araçları tıka basa, iş yerlerinde herkes beraber bulunuyor, okullar açık. Dolayısıyla mantıklı bulmuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Macron yönetimi tarafından şu an uygulamaya konulan Kovid-19 önlemlerini "gülünç, anti-sosyal ve berbat" bulduğunu belirten Marie, "Hastanelerin durumu iyileştirilmeli, imkanları artırılmalı. Hükümet 'Savaştayız' diyor artık bunu duymak istemiyoruz, bu başarısızlığa uydurdukları bir kılıf." diye konuştu.

"Pozitif çıktığınızı öğrendiğinizde, hastaneye kabul edilmiyorsunuz"

Vincent Honin de Kovid-19 sürecini en az zararla atlatmaya çalışmaya gayret ettiklerini dile getirdi. Macron yönetiminin salgını geçiştirmedeki başarısının kafalarda soru işaretleri bıraktığını söyleyen Honin, "Acaba ikinci bir karantina daha uygulanacak mı' diye endişeleniyoruz. Gerekli adımlar atılır, zor durumda olan sektörlere destek çıkılırsa bu adımlar bir şey ifade eder." dedi.

Hasan Benseghir, hükümetin Kovid-19 kapsamında çok katı önlemler aldığını kaydetti. Önlemlerin danışılmadan, alelacele alındığını ve hükümetin şu anda içinde bulunulan ikinci dalgaya hazırlıksız yakalandığını belirten Benseghir, bu nedenle birçok hatalı karar alındığını vurguladı.

Benseghir, 21.00'den sonra sokağa çıkma yasağının ilan edilmesinin zaten ekonomik zorluklar yaşayan esnafı büyük bir çıkmaza soktuğuna dikkati çekerek, hükümetin bunu gidermeye yönelik gerekli adımları atmadığını ifade etti.

Kendisinin Kovid-19'u hafif semptomlarla atlattığını ancak ikiz kardeşinin hastalığı biraz ağır geçirdiğini anlatan Benseghir, "Kovid-19 pozitif çıktığınızı öğrendiğinizde, hastaneye kabul edilmiyorsunuz, evinizde 14 gün kalmanız gerektiği söyleniyor. Fransa'da ağır durumlar olsa bile hastaneye uluşmanız güç, günlük 20 binden fazla vaka görülüyor. Hastaneler dolup taşmış."

"Restoranları 21.00'de kapatmak, salgının seyrini nasıl olumlu etkiler"

Paris'in tarihi ve turistik meydanlarından Opera yakınlarındaki Bakus restoranın sahibi Julien Bertrand, sokağa çıkma uygulaması nedeniyle restoranı erken kapatmak zorunda kaldığını söyledi. 21.00'den sonra restorana önemli sayıda müşteri geldiğini, bu nedenle ciddi ciro kaybı yaşadığını vurgulayan Bertrand, "Restoranları 21.00'de kapatmak, salgının seyrini nasıl olumlu etkiler bilemiyorum. Bize daha fazla çalışmaya izin vermeleri gerekiyor. Bütün önlemlere uyuyoruz. Günde 12 saat maske takıyoruz. (Macron yönetiminin önlemleri) Kısıtlayıcı. Kasımda restoranlar da kapatılabilir." diye konuştu.

Bertrand, mart başında Kovid-19'a yakalandığını ancak hastaneye gidemediğini de aktardı.

"Restoranlar için tam felaket"

Soyadını vermek istemeyen Moghol restoranının sorumlularından Merza, Macron yönetiminin aldığı önlemlere ilişkin şunları söyledi:

"Bu bir felaket. Restoranları 21.00 yerine tamamen kapatmak daha iyi. Çünkü insanlar 20.00'den sonra dışarı çıkıyor ve restorana gidiyor. Bu önlem, restoranlar için tam felaket. Sokağa çıkma yasağı nedeniyle yüzde 60 ciro kaybı yaşıyoruz."

Macron yönetiminin Kovid-19 önlemleri kapsamında restoranlara maddi destekte bulunduğuna değinen Merza, "Destek gerçekten çok yetersiz. Aylık 6 bin avro kira ödemem var. Bunu her ay ödeyemiyorum." dedi.

Son dakika haberleri: Fransızlara göre Macron yönetimi salgın sürecini yönetemiyor - PARİS
Son dakika haberleri: Fransızlara göre Macron yönetimi salgın sürecini yönetemiyor - PARİS
Son dakika haberleri: Fransızlara göre Macron yönetimi salgın sürecini yönetemiyor - PARİS
Son dakika haberleri: Fransızlara göre Macron yönetimi salgın sürecini yönetemiyor - PARİS

Sokağa Çıkma Yasağı, Emmanuel Macron, Cumhurbaşkanı, Paris, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Fransızlara göre Macron yönetimi salgın sürecini yönetemiyor - PARİS - Son Dakika

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