Son dakika haberleri: Frutti Extra Bursaspor'un Nanterre 92 ile yapacağı iki maç ertelendi
14.12.2020 14:19
Son dakika haberlerine göre Basketbol ULEB Avrupa Kupası D Grubu'nda Frutti Extra Bursaspor'un, Fransa'nın Nanterre 92 takımıyla oynayacağı iki müsabaka yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.
Basketbol ULEB Avrupa Kupası D Grubu'nda Frutti Extra Bursaspor'un, Fransa'nın Nanterre 92 takımıyla oynayacağı iki müsabaka yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, organizasyon komitesi, yeşil-beyazlı ekipte tespit edilen Kovid-19 vakalarından dolayı Frutti Extra Bursaspor'un, Nanterre 92 takımıyla oynayacağı deplasman ve iç saha maçının ertelenmesine karar verdi.
Organizasyon komitesince, erteleme kararlarına ilişkin açıklamanın daha sonra yapılacağı öğrenildi.
Son Dakika Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhan: Yılbaşında 3 günlük bir kısıtlamanın olumlu olacağını düşünüyorum KKTC'nin yerli ve milli otomobili GÜNSEL, dünya basınında büyük ses getirdi Mağdurlardan aldıkları paralarla fotoğraf çektiren dolandırıcılar yakalandı Müge Anlı'da akıllara durgunluk veren olay! Komşularını baklava ikram edip uyuttuktan sonra engelli kızlarını kaçırdı CHP Adana Milletvekili Şevkin'den Sağlık Bakanı Koca'ya çağrı: Derhal boş hastaneleri açın Oyuncu İpek Filiz Yazıcı, Ufuk Beydemir ile aşk yaşamaya başladı Uğur Arslan'dan anlamlı koronavirüs projesi! Başrollerde Murat Övüç ve Nuri Alço yer aldı