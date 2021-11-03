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Son dakika haberleri: Futbolcu Melih'in hayatını kaybettiği kazada, savcı, ağabey için de ceza istedi - Son Dakika

Son dakika haberleri: Futbolcu Melih'in hayatını kaybettiği kazada, savcı, ağabey için de ceza istedi

03.11.2021 10:39
Son dakika haberleri: Futbolcu Melih'in hayatını kaybettiği kazada, savcı, ağabey için de ceza istedi

Son dakika haberi: İZMİR'de Somasporlu futbolcu Melih Vardar'ın (27) hayatını kaybettiği, ağabeyi Semih Vardar'ın (31) yaralandığı kazayla ilgili hazırlanan iddianamede, savcı, her ikisi de alkollü olduğu tespit edilen otomobil sürücüsü Ahmet Birol Aydınhan ve elektrikli bisiklet sürücüsü Semih Vardar'ın...

İZMİR'de Somasporlu futbolcu Melih Vardar'ın (27) hayatını kaybettiği, ağabeyi Semih Vardar'ın (31) yaralandığı kazayla ilgili hazırlanan iddianamede, savcı, her ikisi de alkollü olduğu tespit edilen otomobil sürücüsü Ahmet Birol Aydınhan ve elektrikli bisiklet sürücüsü Semih Vardar'ın bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olma suçlarından ayrı ayrı 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmalarını istedi. Melih Vardar'ın eşi Büşra Vardar, "Eşim ile ağabeyi yolunda giderken otomobil sürücüsü onlara çarpıp kaçtı ve ölüme terk etti. Hukuki yollarda hakkımızı sonuna kadar arayacağız" dedi.

Urla ilçesinde 14 Ağustos 2020'de, Urla Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Birol Aydınhan yönetimindeki otomobil, TFF 3'üncü Lig 3'üncü gruptaki Somaspor'da forma giyen futbolcu Melih Vardar (27) ile ağabeyi Semih Vardar'ın (31) bulunduğu elektrikli bisiklete çarptı. Kazada elektrikli bisikleti kullanan Semih Vardar yaralanırken, Melih Vardar yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü sevk edildiği adliyede, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturmanın genişletilmesi üzerine hazırlanan bilirkişi raporunda Aydınhan'ın, kazaya tam ve asli kusurlu olarak sebebiyet verdiği belirtildi. Bunun üzerine tutuklanan Aydınhan, bir ay sonra ise serbest bırakıldı. Kazayla ilgili hazırlanan iddianame, İzmir 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

İddianamede, otomobil sürücüsünün olay günü bir davette olduğunu, burada bir miktar içki içtikten sonra evine gitmek için İskele yönüne doğru sol şeritte ilerlerken çarpma hissettiğini ancak ne olduğunu anlamadığını, durumu fark ettikten sonra birilerini arayıp kendisini karakola götürmelerini istediğini söylediği yer aldı. Semih Vardar'ın ise hatırlamadığı şekilde otomobilin kendilerine çarptığı, kazada kusurlarının bulunmadığını ve elektrikli bisikletin ışıklarının faal durumda olduğunu söylediği de iddianamede belirtildi. Soruşturma kapsamında istenen bilirkişi raporunda Semih Vardar'ın kusurlu olmadığı, otomobil sürücüsü Aydınhan'ın ise tam ve asli kusurlu olduğu belirtildi. Kazanın ardından Aydınhan ve Semih Vardar'dan alınan kan örneklerinde, iki tarafın da 1 promil seviyesinin üzerinde alkollü bulundukları da iddianamede yer aldı. Savcı, Aydınhan ve Semih Vardar'ın, 'taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olma' suçunu 2 yıldan 15 yıla kadar bilinçli taksirle işlediklerine kanaat getirip, ayrı ayrı cezalandırılmalarını talep etti.'ADALETE GÜVENMEYE DEVAM EDECEĞİZ'Melih Vardar'ın eşi Büşra Vardar, adaletin yerini bulması için hukuki olarak haklarını sonuna kadar arayacaklarını söyleyerek, "Biz en başından beri adalete hep güvendik ve bunun için de yaklaşık 15 ay sabırla bekledik. Adalete güvenmeye de devam edeceğiz. Mahkemenin de lehimize karar vereceğine inancımız tam. Ben iki yıllık kocamı, ailem ise evlatlarını kaybetti. Bu süreçte hepimiz çok üzüldük ve çok yıprandık. İnsan, hemen adalet yerini bulsun istiyor. İlk gün de dediğimiz gibi biz bu olayın kaza değil cinayet olduğunu düşünüyoruz. Eşim ile ağabeyi kendi yolunda giderken otomobil sürücüsü onlara çarpıp kaçtı ve onları ölüme terk etti. Başımıza gelen olay kaza çerçevesinde incelenmemeli. Biz hukuki yollarda hakkımızı sonuna kadar arayacağız" ifadelerini kullandı.'MELİH'İ ÇOK ÖZLÜYORUZ'Eşini kaybettikten sonra zor günler geçirdiklerini belirten Büşra Vardar, "Duygusal açıdan hepimiz boşluktayız. Melih'i çok özlüyoruz. Çevremizdeki herkes Melih'ten övgüyle söz ediyor. Onu çok erken kaybettim. Onun verdiği sevgiyi hiçbir zaman bulamayacağım. Bana kattığı her şey için ona minnettarım. Melih hayatta değil ama bir yerlerden bizi izleyip bize destek olduğuna eminim. Hayatta olsaydı ve herhangi birinin başına bu olay gelseydi o da hukuki yollardan sonuna kadar giderdi. Çok zor bir yıl geçirdik. Adalete güveniyoruz ve adaletin tecelli etmesini bekliyoruz. Bu süreçte Melih'in sevenlerinin de bizlerin yanında olmasını istiyoruz" diye konuştu.Vardar ayrıca müşteki-şüpheli olarak yargılanacak olan Semih Vardar'ın da suçsuz olduğunu, mahkemenin de bu yönde karar vereceğine inandıklarını söyledi. Melih'in babası İbrahim Vardar, "Duble yolda otomobil sürücüsünün çocuklarımı görmemesi mümkün değil. Öyle süratli çarpmış ki arabanın camı patlamış. Diğer oğlum metrelerce sürüklendi. En çok canımı yakan detay da onları öylece bırakıp, kaçmış olması. Oğlum rahmetli olduktan sonra o kişi hiçbir şey olmamış gibi gezmeye devam etti. Tek temennim adaletin yerini bulması" dedi.

Anne Şeniz Vardar da adalete güvendiklerini söyledi.


Son dakika haberleri: Futbolcu Melih'in hayatını kaybettiği kazada, savcı, ağabey için de ceza istedi
Son dakika haberleri: Futbolcu Melih'in hayatını kaybettiği kazada, savcı, ağabey için de ceza istedi
Son dakika haberleri: Futbolcu Melih'in hayatını kaybettiği kazada, savcı, ağabey için de ceza istedi
Son dakika haberleri: Futbolcu Melih'in hayatını kaybettiği kazada, savcı, ağabey için de ceza istedi
Son dakika haberleri: Futbolcu Melih'in hayatını kaybettiği kazada, savcı, ağabey için de ceza istedi
Son dakika haberleri: Futbolcu Melih'in hayatını kaybettiği kazada, savcı, ağabey için de ceza istedi
Son dakika haberleri: Futbolcu Melih'in hayatını kaybettiği kazada, savcı, ağabey için de ceza istedi

Otomobil, Bisiklet, İzmir, Savcı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Futbolcu Melih'in hayatını kaybettiği kazada, savcı, ağabey için de ceza istedi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Futbolcu Melih'in hayatını kaybettiği kazada, savcı, ağabey için de ceza istedi - Son Dakika
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