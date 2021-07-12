Bölgesel Amatör Lig final müsabakasında normal süresi ve uzatma devresi 1-1 biten müsabakada penaltı atışları sonucu Aliağa Futbol A.Ş'yi 3-1 yenen Kuşadasıspor, TFF 3. Lige adını yazdırdı.

TFF 3. Lig'e yükselme maçları kapsamında Aliağa Futbol A.Ş ile Kuşadasıspor arasında 2020-2021 Sezonu Bölgesel Amatör Lig final müsabakası Denizli Atatürk Stadında oynandı.

Hakem Erkan Engin'in yönettiği maçı her iki takımdan 100'er taraftar takip etti.

Normal süresi 1-1 biten karşılaşmada uzatma devrelerinde de eşitlik bozulmayınca gidilen penaltılarda rakibini 3-1 geride bırakan Kuşadasıspor, TFF 3. Lig'e yükseldi.

Kuşadasıspor'un teknik sorumlusu Gürkan Ferhatoğlu ve futbolcular, maçın ardından büyük sevinç yaşadı.