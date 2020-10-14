G20 maliye bakanları ve merkez bankası başkanları, küresel Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi ile finansal istikrarı desteklemek için "ne gerekiyorsa yapma" taahhüdünde bulundu.

G20 maliye bakanları ve merkez bankası başkanları, video konferans yoluyla bir araya geldikleri toplantının ardından ortak bir açıklama yaptı.

Küresel ekonomiye yönelik görünümün daha az olumsuz olduğuna işaret edilen açıklamada, ekonomilerin kademeli olarak normale dönmesi ve politika eylemlerinin etkilerinin hissedilmeye başlanmasıyla küresel ekonomik faaliyetin toparlanma işaretleri gösterdiği aktarıldı.

Borç Servisini Askıya Alma Girişimi 6 ay uzatıldı

Açıklamada, toparlanmanın düzensiz, belirsiz ve aşağı yönlü risklere maruz kaldığı belirtilerek, "İnsanların hayatlarını, işlerini ve gelirlerini korumak, küresel ekonomik toparlanmayı desteklemek ve finansal sistemin direncini arttırmak için mevcut tüm politika araçlarını gerektiği sürece kullanmaya devam etme kararlılığımızı yineliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Uluslararası ticaret ile yatırımın kolaylaştırılmasına, büyüme, üretkenlik, inovasyon, istihdam ve gelişmeyi desteklemek için tedarik zincirlerinin dayanıklılığının oluşturulmasına devam edileceğinin vurgulandığı açıklamada, uluslararası iş birliğini güçlendirmek için ortak adımlar atılmasına devam edileceği kaydedildi.

Açıklamada, Kovid-19 salgınıyla ilişkili sağlık, sosyal ve ekonomik zorlukları ele alırken en yoksul ülkeleri desteklemek için birlikte çalışma kararlılığının sürdürüldüğüne işaret edilerek, "Devam eden likidite baskısı ışığında, borç kırılganlıklarını ele alırken, Borç Servisini Askıya Alma Girişimi'ni 6 ay uzatmayı kararlaştırdık." ifadesine yer verildi.

Kasımda olağanüstü toplanılacak

Söz konusu girişim kapsamındaki ülkelere maksimum desteğin sağlanması için uygulamanın koordinasyonuna devam edileceği belirtilen açıklamada, G20 maliye bakanları ve merkez bankası başkanlarının kasım ayındaki liderler zirvesi öncesinde olağanüstü toplanacağının bilgisi verildi.

Kovid-19 salgını ve küresel ekonomiyi desteklemeye yönelik G20 Eylem Planı'ndaki güncellemelerin de yer aldığı açıklamada, "Mali, parasal ve düzenleyici araçları kullanarak küresel ekonomiyi ve finansal istikrarı desteklemek için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğimizi taahhüt ediyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, uzun vadeli mali sürdürülebilirliğin, fiyat istikrarının ve finansal istikrarın sürdürüleceğinin altı çizilerek, kapsamlı bir iyileşmeyi desteklemek ve salgının orta vadeli ekonomik büyüme üzerindeki etkisini en aza indirmek için adımlar atılmasının kararlaştırıldığı kaydedildi.