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Son dakika haberleri | Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde kalp krizi geçiren gencin davası yeniden görülecek - Son Dakika

Son dakika haberleri | Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde kalp krizi geçiren gencin davası yeniden görülecek

01.10.2021 12:49
Son dakika haberleri | Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde kalp krizi geçiren gencin davası yeniden görülecek, System.String[]

Son dakika haberler: Türk Telekom Arena Stadyumu'nda 9 yıl önce oynanan Galatasaray-Fenerbahçe maçında kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Fatih Çalışkan'ın ailesinin TFF ile Medical Park Sağlık Hizmetleri'ne açtığı 290 bin liralık tazminat davasının reddedilmesi kararı, İstinaf Mahkemesince bozuldu.

Türk Telekom Arena Stadyumu'nda 9 yıl önce oynanan Galatasaray-Fenerbahçe maçında kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Fatih Çalışkan'ın ailesinin TFF ile Medical Park Sağlık Hizmetleri'ne açtığı 290 bin liralık tazminat davasının reddedilmesi kararı, İstinaf Mahkemesince bozuldu.

Türk Telekom Arena Stadyumu'nda 9 yıl önce oynanan Galatasaray - Fenerbahçe maçını izleyen Galatasaray sevdalısı, 25 yaşındaki Fatih Çalışkan maç esnasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmişti. Fatih Çalışkan'ın ailesi oğullarını kaybetmelerinin ardından mahkemeye başvurarak, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Medical Park Sağlık Hizmetlerine 290 bin liralık tazminat davası açmıştı. Mahkemeye sunulan dava dilekçesinde, sağlık odasında ekipmanın olmadığı, stadyum gibi binlerce insanın bulunduğu yerlerde taşınabilir elektroşok cihazının bulunması gerektiği ve şoföre Okmeydanı'na gitmesi için talimat verilmesine karşın Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinden Kadıköy istikametine gittiği için Çalışkan'ın hastaneye geç götürüldüğü anlatıldı.

Mahkeme tazminat davasını reddetmişti

Mahkemeye sunulan dava dilekçesine cevap veren TFF ile Medical Park Sağlık Hizmetleri ise, 11 revirli stadyumda Fatih Çalışkan'ın hastaneye yetiştirilmek istenirken yolda değil tribünde öldüğü, dışarıdan ambulans çağrılmadığı, hayata döndürmek için statta yapılan kalp masajı dahil en geç yarım saatte hastaneye yetiştirildiği kaydedildi. Mahkeme, savcılık soruşturmasının takipsizlikle sonuçlandığını belirterek, hayatını kaybeden Fatih Çalışkan'a statta gerekli tüm müdahalelerin zamanında yapıldığı ve hastaneye zamanında yetiştirildiği gerekçesiyle tazminat davasını reddetti.

İstinaf Mahkemesi kararında, insan hayatının önemini vurguladı

Çalışkan'ın ailesi, davanın ret edilmesi sonrasında İstinaf Mahkemesi'ne başvurdu. Başvuruyu değerlendiren İstinaf Mahkemesi, ailenin başvurusunun kabulüne ve yerel mahkemenin ret kararının kaldırılmasına karar verdi. İnsan hayatı söz konusu olduğunda davaya konu olaydaki gibi kalabalık bir ortamda ani gelişen durumda dakikaların bile önemli olduğunu belirten mahkeme kararında, "Olaydan anında haberdar olup ilk müdahaleyi yapabilme imkanlarının hiçbir bahaneye sığınmadan sağlanması gerekir. Anayasada da belirtildiği gibi yaşama hakkı bütün hakların temelidir. Futbol müsabakalarının oynandığı statların, seyirci kalabalıklığı dikkate alındığında olaya anında müdahale edebilecek sağlık birimlerinin olay yerinde dahi acil müdahale edebilecek ekipmanların tıbbi bilgi yönünden donanımlı olmaları gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.

Eksik inceleme yapıldığı anlatıldı

İstinaf Mahkemesi kararında, ambulans şoförünün hastayı Göztepe'deki hastaneye götürelim dediğini belirterek, Acıbadem Maslak sapağına geldiklerinde içerideki sağlık ekibinin hastayı doğrudan Maslak Acıbadem Hastanesi'ne götürdüğünü, hastayı Maslak'a götürmüş olsalar dahi, Çalışkan'ı hastaneye yetiştirmelerinin 15-16 dakika sürdüğünü, ambulansın takip ettiği güzergahın en başında doğru belirlenip belirlenmediği ve en yakın hastaneye gitmesi halinde daha erken müdahale edilip edilmeyeceği arasındaki illiyet bağı kurulmadan eksik incelemeye dayalı hüküm kurulduğunu belirtti.

İstinaf Mahkemesi kararında, mahkemece yapılması gerekenin Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü'nden (UKOME) ambulans şoförünün beyan ettiği yol haritasını istenmesi, vakit kaybının olup olmadığının ve hastaya müdahalenin gecikmiş olup olmadığının tespit edilmesi gerektiğini kaydetti. - İSTANBUL

Fatih Çalışkan, Galatasaray, Kalp Krizi, Fenerbahçe, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde kalp krizi geçiren gencin davası yeniden görülecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde kalp krizi geçiren gencin davası yeniden görülecek - Son Dakika
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